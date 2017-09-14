Перебої з транзитом російського газу можуть початися вже в першому кварталі 2020 року.
Дивися повний текст У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з транзитом газу з РФ.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:41
У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з...
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Дивися повний текст У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з транзитом газу з РФ.
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:42
Нафтогазу пора думать об обеспечении потребителей украины газом, а не о своих транзитных барышах.
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:52
Мама это святое.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:04
Думаю, что гражданам Украины волноваться не стоит, ведь Украина давно уже, точнее 1315 дней, как не покупает газ у России -
Тем более, что Украина может спокойно продолжать покупать газ у Словакии, Венгрии, Польши (
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:14
yanyura
"Украина может спокойно продолжать покупать газ" но видимо не так все просто.
К тому же в "Словакии, Венгрии, Польши" тот же российский газ + навар словакии, венгрии, польши.
С каких таких доходов мне как потребителю за все это платить?
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:19
Браво!
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Black Jack - White Business
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