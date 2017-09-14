RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нафтогазі повідомили, на
скільки затягнуться перебої з...

У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:41

У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з...

Пропонуємо до обговорення:
Перебої з транзитом російського газу можуть початися вже в першому кварталі 2020 року.

Дивися повний текст У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з транзитом газу з РФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89637
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:42

Нафтогазу пора думать об обеспечении потребителей украины газом, а не о своих транзитных барышах.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 345
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:52

  blueiceua написав:Нафтогазу пора думать об обеспечении потребителей украины газом, а не о своих транзитных барышах.

"Я перевел деньги маме в Америку."

Мама это святое.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8295
З нами з: 03.11.08
Подякував: 672 раз.
Подякували: 1807 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:04

  blueiceua написав:Нафтогазу пора думать об обеспечении потребителей украины газом, а не о своих транзитных барышах.

Думаю, что гражданам Украины волноваться не стоит, ведь Украина давно уже, точнее 1315 дней, как не покупает газ у России - http://utg.ua/still-alive/

Тем более, что Украина может спокойно продолжать покупать газ у Словакии, Венгрии, Польши (https://interfax.com.ua/news/economic/556733.html).
yanyura
 
Повідомлень: 4768
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:14

yanyura
"Украина может спокойно продолжать покупать газ" но видимо не так все просто.
К тому же в "Словакии, Венгрии, Польши" тот же российский газ + навар словакии, венгрии, польши.
С каких таких доходов мне как потребителю за все это платить?
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 345
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:19

  yanyura написав:Думаю, что гражданам Украины волноваться не стоит, ведь Украина давно уже, точнее 1315 дней, как не покупает газ у России - http://utg.ua/still-alive/

Браво!
Сайт - просто шедевр популизма.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8295
З нами з: 03.11.08
Подякував: 672 раз.
Подякували: 1807 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:17

  yanyura написав:
  blueiceua написав:Нафтогазу пора думать об обеспечении потребителей украины газом, а не о своих транзитных барышах.

Думаю, что гражданам Украины волноваться не стоит, ведь Украина давно уже, точнее 1315 дней, как не покупает газ у России - http://utg.ua/still-alive/

Тем более, что Украина может спокойно продолжать покупать газ у Словакии, Венгрии, Польши (https://interfax.com.ua/news/economic/556733.html).

Меня давно интересует вопрос - а возможен ли физический реверс в таких масштабах технически? И какова будет его себестоимость, если ГТС будет перекачивать не 90 млрд. м3 в год, отбирая попутно 13 млрд. для себя (виртуальный реверс) как сейчас,а всего 13 млрд. с запада на восток?
Волгарь
 
Повідомлень: 6739
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris, Igorten, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 492, 493, 494
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4932 264115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 15:10
Волгарь
У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку...
R2 » Вів 02 лип, 2019 09:26
6 298
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 14:12
Faceless
У Мінфіні повідомили, скільки Україна повинна виплатити...
R2 » Чет 04 лип, 2019 10:50
1 30
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 10:50
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.