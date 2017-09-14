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У Нафтогазі повідомили, на
скільки затягнуться перебої з...

У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:41

У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з...

Пропонуємо до обговорення:
Перебої з транзитом російського газу можуть початися вже в першому кварталі 2020 року.

Дивися повний текст У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з транзитом газу з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:42

Нафтогазу пора думать об обеспечении потребителей украины газом, а не о своих транзитных барышах.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:52

  blueiceua написав:Нафтогазу пора думать об обеспечении потребителей украины газом, а не о своих транзитных барышах.

"Я перевел деньги маме в Америку."

Мама это святое.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:04

  blueiceua написав:Нафтогазу пора думать об обеспечении потребителей украины газом, а не о своих транзитных барышах.

Думаю, что гражданам Украины волноваться не стоит, ведь Украина давно уже, точнее 1315 дней, как не покупает газ у России - http://utg.ua/still-alive/

Тем более, что Украина может спокойно продолжать покупать газ у Словакии, Венгрии, Польши (https://interfax.com.ua/news/economic/556733.html).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:14

yanyura
"Украина может спокойно продолжать покупать газ" но видимо не так все просто.
К тому же в "Словакии, Венгрии, Польши" тот же российский газ + навар словакии, венгрии, польши.
С каких таких доходов мне как потребителю за все это платить?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:19

  yanyura написав:Думаю, что гражданам Украины волноваться не стоит, ведь Украина давно уже, точнее 1315 дней, как не покупает газ у России - http://utg.ua/still-alive/

Браво!
Сайт - просто шедевр популизма.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:17

  yanyura написав:
  blueiceua написав:Нафтогазу пора думать об обеспечении потребителей украины газом, а не о своих транзитных барышах.

Думаю, что гражданам Украины волноваться не стоит, ведь Украина давно уже, точнее 1315 дней, как не покупает газ у России - http://utg.ua/still-alive/

Тем более, что Украина может спокойно продолжать покупать газ у Словакии, Венгрии, Польши (https://interfax.com.ua/news/economic/556733.html).

Меня давно интересует вопрос - а возможен ли физический реверс в таких масштабах технически? И какова будет его себестоимость, если ГТС будет перекачивать не 90 млрд. м3 в год, отбирая попутно 13 млрд. для себя (виртуальный реверс) как сейчас,а всего 13 млрд. с запада на восток?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:54

Re: У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з

  ruvex написав:Мама это святое.
а может для него все же Америка?
  Волгарь написав:а возможен ли физический реверс в таких масштабах технически?
нет. Нужны долгосрочные контракты и летом закачка по ним в ПХГ излишков. Или как минимум рост собственной добычи что бы перекрывал потребление. Кроме того зимой цена на хабе сумасшедшая. Если будет и новой власти адекват с головой и достаточно финансирования то в ПХГ можно успеть закачать газа на зиму достаточно. Лето на реальном реверсе может протянем а вот что потом?? Рост за год собственной добычи в таких обьемах не реален.. остается долгосрочный контракт.. а тут встает вопрос - а с кем?
  blueiceua написав:С каких таких доходов мне как потребителю за все это платить?
а вы "Кулю-В-Лоб" спросите его идея.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:17

Re: У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з

ссылку давать не буду потому как сразу удалят все сообщение, но кому интересно может легко найти что сказал глава газпрома поповоду украинского транзита совсем недавно и все сразу станет ясно, к сожалению, руководству нафтогаза проще всего было кричать о своих перемогах и получать премии..."будет весело"©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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