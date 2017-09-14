Перебої з транзитом російського газу можуть початися вже в першому кварталі 2020 року.
Дивися повний текст У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з транзитом газу з РФ.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:41
У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з транзитом газу з РФ.
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:42
Нафтогазу пора думать об обеспечении потребителей украины газом, а не о своих транзитных барышах.
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:52
Мама это святое.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:04
Думаю, что гражданам Украины волноваться не стоит, ведь Украина давно уже, точнее 1315 дней, как не покупает газ у России -
Тем более, что Украина может спокойно продолжать покупать газ у Словакии, Венгрии, Польши (
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:14
yanyura
"Украина может спокойно продолжать покупать газ" но видимо не так все просто.
К тому же в "Словакии, Венгрии, Польши" тот же российский газ + навар словакии, венгрии, польши.
С каких таких доходов мне как потребителю за все это платить?
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:19
Браво!
Сайт - просто шедевр популизма.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:17
Меня давно интересует вопрос - а возможен ли физический реверс в таких масштабах технически? И какова будет его себестоимость, если ГТС будет перекачивать не 90 млрд. м3 в год, отбирая попутно 13 млрд. для себя (виртуальный реверс) как сейчас,а всего 13 млрд. с запада на восток?
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:54
Re: У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з
а может для него все же Америка?
нет. Нужны долгосрочные контракты и летом закачка по ним в ПХГ излишков. Или как минимум рост собственной добычи что бы перекрывал потребление. Кроме того зимой цена на хабе сумасшедшая. Если будет и новой власти адекват с головой и достаточно финансирования то в ПХГ можно успеть закачать газа на зиму достаточно. Лето на реальном реверсе может протянем а вот что потом?? Рост за год собственной добычи в таких обьемах не реален.. остается долгосрочный контракт.. а тут встает вопрос - а с кем?
а вы "Кулю-В-Лоб" спросите его идея.
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:17
Re: У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з
ссылку давать не буду потому как сразу удалят все сообщение, но кому интересно может легко найти что сказал глава газпрома поповоду украинского транзита совсем недавно и все сразу станет ясно, к сожалению, руководству нафтогаза проще всего было кричать о своих перемогах и получать премии..."будет весело"©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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