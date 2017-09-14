Так жити по новому же? За что выбирали диджитала?
Ведь при По все было в порядке с транзитом?
Неужели в Рашке почуяли клоунскую слабость...
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:55
Re: У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з
Так жити по новому же? За что выбирали диджитала?
Ведь при По все было в порядке с транзитом?
Неужели в Рашке почуяли клоунскую слабость...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 05:43
срок окончания действия контракта 2019г клоунской слабостью называешь?
крутой анализ-взвешеный и разобраный по полкам
по моему прошлая власть и некоторые упоротые поклонники,сплошные циркачи-зели почту до них носить)))
спроси у пети,где энергонезависимость и где он брал газ,когда все тысячу там с чем то дней-типа не покупал у кацапов?
думаю,когда кума югу сменят-к пете будет много вопросов.
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