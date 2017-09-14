У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з...

Додано: Чет 04 лип, 2019 18:55

Так жити по новому же? За что выбирали диджитала?



Ведь при По все было в порядке с транзитом?



Неужели в Рашке почуяли клоунскую слабость...

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.