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У Нафтогазі повідомили, на
скільки затягнуться перебої з...

У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:55

Re: У Нафтогазі повідомили, на скільки затягнуться перебої з

Так жити по новому же? За что выбирали диджитала?

Ведь при По все было в порядке с транзитом?

Неужели в Рашке почуяли клоунскую слабость...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 05:43

  Sommer написав:Так жити по новому же? За что выбирали диджитала?

Ведь при По все было в порядке с транзитом?

Неужели в Рашке почуяли клоунскую слабость...

срок окончания действия контракта 2019г клоунской слабостью называешь?
крутой анализ-взвешеный и разобраный по полкам :mrgreen:
по моему прошлая власть и некоторые упоротые поклонники,сплошные циркачи-зели почту до них носить)))
спроси у пети,где энергонезависимость и где он брал газ,когда все тысячу там с чем то дней-типа не покупал у кацапов?
думаю,когда кума югу сменят-к пете будет много вопросов.
WV
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:39

Все буде добре, не панікуйте і не повторюйте москальських страшилок.
servald2016
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:35

servald2016, ну раз так сказал неизвестный новорег, то да - успокаиваемся и расходимся.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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