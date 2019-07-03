Про це передає прес-служба Мінекономрозвитку.
Дивися повний текст Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання економіки України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:55
Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання економіки України.
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:55
Пустите инвестора, пусть строит метро на Троещину, люди будут и по 20 грн платить за поездку.
Постройте окружную вокруг Киева. Мостов парочку.
Руки немного депутатам укоротите, закройте парочку с конфискацией, и уровень жизни в разы вырастет.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:01
Так этим же нужно заниматься.
Проще установить прожиточный минимум и рассказывать небылицы о невозможности обеспечения уровня жизни, параллельно занимаясь своим благосостоянием.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:28
Если кратко, то
- чтобы экономика росла быстрее, нужно, чтобы нам давали больше денег
Логично
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:11
Какой рост. Мы еще к 2014 году даже не вернулись, не говоря уже о 1990м.
Пока рост только вниз, но это называется словом падение или восстановление.
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:40
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:58
SMOKE
Упустив субъективно-объективные оценки, если говорить о ВВП, инфраструктуре и т.д. то он был значительно выше.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:03
2013 год - ВВП 183 млрд
2018 год -ВВП 130 млрд
Итого, грубо - минус 50 млрд.
|