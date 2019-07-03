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Віце-прем'єр назвав умови
для прискорення зростання...

Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:55

Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це передає прес-служба Мінекономрозвитку.

Дивися повний текст Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:55

Пустите инвестора, пусть строит метро на Троещину, люди будут и по 20 грн платить за поездку.
Постройте окружную вокруг Киева. Мостов парочку.
Руки немного депутатам укоротите, закройте парочку с конфискацией, и уровень жизни в разы вырастет.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:01

  Rainbow написав:Пустите инвестора, пусть строит метро на Троещину, люди будут и по 20 грн платить за поездку.
Постройте окружную вокруг Киева. Мостов парочку.
Руки немного депутатам укоротите, закройте парочку с конфискацией, и уровень жизни в разы вырастет.

Так этим же нужно заниматься.
Проще установить прожиточный минимум и рассказывать небылицы о невозможности обеспечения уровня жизни, параллельно занимаясь своим благосостоянием.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:28

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це передає прес-служба Мінекономрозвитку.

Дивися повний текст Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання економіки України.


Если кратко, то
- чтобы экономика росла быстрее, нужно, чтобы нам давали больше денег

Логично :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:11

Какой рост. Мы еще к 2014 году даже не вернулись, не говоря уже о 1990м.
Пока рост только вниз, но это называется словом падение или восстановление.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:40

  blueiceua написав:Какой рост. Мы еще к 2014 году даже не вернулись, не говоря уже о 1990м.
Пока рост только вниз, но это называется словом падение или восстановление.

Опустим 14, хотя и он проигрывает 2019. Но вы реально считаете, что в 1990 страна жила лучше, чем сейчас?! Или это шутка?!
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:58

SMOKE
Упустив субъективно-объективные оценки, если говорить о ВВП, инфраструктуре и т.д. то он был значительно выше.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:03

2013 год - ВВП 183 млрд
2018 год -ВВП 130 млрд
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
Итого, грубо - минус 50 млрд.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:57

  blueiceua написав:2013 год - ВВП 183 млрд
2018 год -ВВП 130 млрд
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
Итого, грубо - минус 50 млрд.

ВВП СССР был громаден, люди жили в говне при этом и стояли в очередях за туалетной бумагой. Это если коротко о прямой корреляции ВВП с уровнем жизни людей. Уровень жизни людей в Украине растет с 2014 по 2019. А по ВВП мы просели. Все тоже самое. О 1990 вообще смешно говорить. Вы могли в 1990 позволить себе слетать на Кипр? А иномарку купить? А джинсы на задницу? А сыра съесть с плесенью с французским вином, слушая джаз на крыше? Сейчас это все доступно простым людям. А тогда это был удел только бандитов или бизнесменов, или правящей верхушки.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:29

  SMOKE написав:

ВВП СССР был громаден, люди жили в говне при этом и стояли в очередях за туалетной бумагой.


Ох уж эти ментальные проекции - если ты сам жил в говне, это не значит, что мы все тоже, ок? :mrgreen:

  SMOKE написав:О 1990 вообще смешно говорить. Вы могли в 1990 позволить себе слетать на Кипр? А иномарку купить? А джинсы на задницу? А сыра съесть с плесенью с французским вином, слушая джаз на крыше? Сейчас это все доступно простым людям. А тогда это был удел только бандитов или бизнесменов, или правящей верхушки.


И снова глупости типа "в СССР даже айфонов не было" :mrgreen:

За счет кого тогда, интересно, мировой туризм вырос в 3.5 раза, если только в клятом совке простые люди не могли себе позволить зарубежные поездки?

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