Про це передає прес-служба Мінекономрозвитку.
Дивися повний текст Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання економіки України.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:55
Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання економіки України.
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:55
Пустите инвестора, пусть строит метро на Троещину, люди будут и по 20 грн платить за поездку.
Постройте окружную вокруг Киева. Мостов парочку.
Руки немного депутатам укоротите, закройте парочку с конфискацией, и уровень жизни в разы вырастет.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:01
Так этим же нужно заниматься.
Проще установить прожиточный минимум и рассказывать небылицы о невозможности обеспечения уровня жизни, параллельно занимаясь своим благосостоянием.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:28
Если кратко, то
- чтобы экономика росла быстрее, нужно, чтобы нам давали больше денег
Логично
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:11
Какой рост. Мы еще к 2014 году даже не вернулись, не говоря уже о 1990м.
Пока рост только вниз, но это называется словом падение или восстановление.
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:40
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:58
SMOKE
Упустив субъективно-объективные оценки, если говорить о ВВП, инфраструктуре и т.д. то он был значительно выше.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:03
2013 год - ВВП 183 млрд
2018 год -ВВП 130 млрд
Итого, грубо - минус 50 млрд.
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:57
ВВП СССР был громаден, люди жили в говне при этом и стояли в очередях за туалетной бумагой. Это если коротко о прямой корреляции ВВП с уровнем жизни людей. Уровень жизни людей в Украине растет с 2014 по 2019. А по ВВП мы просели. Все тоже самое. О 1990 вообще смешно говорить. Вы могли в 1990 позволить себе слетать на Кипр? А иномарку купить? А джинсы на задницу? А сыра съесть с плесенью с французским вином, слушая джаз на крыше? Сейчас это все доступно простым людям. А тогда это был удел только бандитов или бизнесменов, или правящей верхушки.
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:29
Ох уж эти ментальные проекции - если ты сам жил в говне, это не значит, что мы все тоже, ок?
И снова глупости типа "в СССР даже айфонов не было"
За счет кого тогда, интересно, мировой туризм вырос в 3.5 раза, если только в клятом совке простые люди не могли себе позволить зарубежные поездки?
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