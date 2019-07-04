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Віце-прем'єр назвав умови
для прискорення зростання...

Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:45

smoke
Статистику по ввп в 2013 и 2018 я привел. что не устраивает?

Приведите свои аргументы кроме визга об СССР.
Я вообще ниичего не писал об СССР.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:51

  blueiceua написав:Какой рост. Мы еще к 2014 году даже не вернулись, не говоря уже о 1990м.
Пока рост только вниз, но это называется словом падение или восстановление.


Да-да, помню в 1990 , чтобы в Киеве купить синюю суповую курицу (а других тогда для советского человека не полагалось), надо было с Оболони ехать на Крещатик в Центральный гастроном.

Стопудово еще не вернулись к 1990 , ага!

Достали уже совкодрочеры
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titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:14

titanik
Я писал о ввп 2018 - 2013, если ты не в курсе.

Если говорить все таки об ссср и киеве то ты такой умный скажи - ты (или твои родители) свою квартиру киевскую от государства получил или как?
сколько она стоит и сколько кур на это можно купить?
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:24

  SMOKE написав:
  blueiceua написав:2013 год - ВВП 183 млрд
2018 год -ВВП 130 млрд
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
Итого, грубо - минус 50 млрд.

ВВП СССР был громаден, люди жили в говне при этом и стояли в очередях за туалетной бумагой. Это если коротко о прямой корреляции ВВП с уровнем жизни людей. Уровень жизни людей в Украине растет с 2014 по 2019. А по ВВП мы просели. Все тоже самое. О 1990 вообще смешно говорить. Вы могли в 1990 позволить себе слетать на Кипр? А иномарку купить? А джинсы на задницу? А сыра съесть с плесенью с французским вином, слушая джаз на крыше? Сейчас это все доступно простым людям. А тогда это был удел только бандитов или бизнесменов, или правящей верхушки.

Сомневаюсь, что сейчас это доступно пенсионеру из, условно, Кировоградской области. Или есть разные касты "простых людей"?
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:25

Re: Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...

невыполнение поступлений в бюджет за 2019й уже пододит к 100 миллиардам, а у них "зростання" ))
Востаннє редагувалось zzzxxx в П'ят 05 лип, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:26

  blueiceua написав:titanik
Я писал о ввп 2018 - 2013, если ты не в курсе.

Если говорить все таки об ссср и киеве то ты такой умный скажи - ты (или твои родители) свою квартиру киевскую от государства получил или как?
сколько она стоит и сколько кур на это можно купить?

Мой отец получил квартиру, как вы говорите от государства, но он ее ЗАРАБОТАЛ, а не получил. Это разные вещи.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:28

  blueiceua написав:titanik
Я писал о ввп 2018 - 2013, если ты не в курсе.
Если говорить все таки об ссср и киеве то ты такой умный скажи - ты (или твои родители) свою квартиру киевскую от государства получил или как?
сколько она стоит и сколько кур на это можно купить?


Слышишь, умник, а что такое государство? Это механизм перераспределения благ. Все что люди получают от государства -- они же и зарабатывают. Даже точнее: они чаще всего отдают государству гораздо больше, чем получают от него. Так что ты от моей квартиры ручонки-то свои прибери
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titanik
 
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titanik, а что ж вы не покупали на рынке? или жаба давила переплатить за "несинюю"? как вы достали сказками про дефицит синих кур в СССР - это просто не передать.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:36

  RomanTik написав:titanik, а что ж вы не покупали на рынке? или жаба давила переплатить за "несинюю"? как вы достали сказками про дефицит синих кур в СССР - это просто не передать.

Да дефицит всего, от кур и мяса до одежды и мебели. Прям такой "достаток" был, что люди отпрашивались с работы на полдня чтобы очередь занять, потому чт огде-то что-то "выбросили".
Но совкофилы помнят только что были моложе, здоровее, без артрита и геморроя :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:41

RomanTik не нравятся куры, ну что ж...

Еще помню эпизод из 1992. В галантерейный магазин забегает дядька, а в магазине ничего нет. На всех полках лежат шляпы. Дядька оглянулся бешеными глазами, и купил 15 шт. шляп.
Потому что он сегодня получил зарплату и понимает, что завтра он на эту зарплату вообще ничего не купит, сможет только в туалет сходить. И то советские рубли были маленькие для этой цели.
В СССР же не было обменок :-)))
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titanik
 
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