smoke
Статистику по ввп в 2013 и 2018 я привел. что не устраивает?
Приведите свои аргументы кроме визга об СССР.
Я вообще ниичего не писал об СССР.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:45
smoke
Статистику по ввп в 2013 и 2018 я привел. что не устраивает?
Приведите свои аргументы кроме визга об СССР.
Я вообще ниичего не писал об СССР.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:51
Да-да, помню в 1990 , чтобы в Киеве купить синюю суповую курицу (а других тогда для советского человека не полагалось), надо было с Оболони ехать на Крещатик в Центральный гастроном.
Стопудово еще не вернулись к 1990 , ага!
Достали уже совкодрочеры
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:14
titanik
Я писал о ввп 2018 - 2013, если ты не в курсе.
Если говорить все таки об ссср и киеве то ты такой умный скажи - ты (или твои родители) свою квартиру киевскую от государства получил или как?
сколько она стоит и сколько кур на это можно купить?
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:24
Сомневаюсь, что сейчас это доступно пенсионеру из, условно, Кировоградской области. Или есть разные касты "простых людей"?
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:25
Re: Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...
невыполнение поступлений в бюджет за 2019й уже пододит к 100 миллиардам, а у них "зростання" ))
Востаннє редагувалось zzzxxx в П'ят 05 лип, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:26
Мой отец получил квартиру, как вы говорите от государства, но он ее ЗАРАБОТАЛ, а не получил. Это разные вещи.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:28
Слышишь, умник, а что такое государство? Это механизм перераспределения благ. Все что люди получают от государства -- они же и зарабатывают. Даже точнее: они чаще всего отдают государству гораздо больше, чем получают от него. Так что ты от моей квартиры ручонки-то свои прибери
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:32
titanik, а что ж вы не покупали на рынке? или жаба давила переплатить за "несинюю"? как вы достали сказками про дефицит синих кур в СССР - это просто не передать.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:36
Да дефицит всего, от кур и мяса до одежды и мебели. Прям такой "достаток" был, что люди отпрашивались с работы на полдня чтобы очередь занять, потому чт огде-то что-то "выбросили".
Но совкофилы помнят только что были моложе, здоровее, без артрита и геморроя
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:41
RomanTik не нравятся куры, ну что ж...
Еще помню эпизод из 1992. В галантерейный магазин забегает дядька, а в магазине ничего нет. На всех полках лежат шляпы. Дядька оглянулся бешеными глазами, и купил 15 шт. шляп.
Потому что он сегодня получил зарплату и понимает, что завтра он на эту зарплату вообще ничего не купит, сможет только в туалет сходить. И то советские рубли были маленькие для этой цели.
В СССР же не было обменок ))
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
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