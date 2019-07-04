Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...

Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:47

SMOKE написав: blueiceua написав: 2013 год - ВВП 183 млрд

2018 год -ВВП 130 млрд

https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/

Итого, грубо - минус 50 млрд. 2013 год - ВВП 183 млрд2018 год -ВВП 130 млрдИтого, грубо - минус 50 млрд.

ВВП СССР был громаден, люди жили в говне при этом и стояли в очередях за туалетной бумагой. Это если коротко о прямой корреляции ВВП с уровнем жизни людей. Уровень жизни людей в Украине растет с 2014 по 2019. А по ВВП мы просели. Все тоже самое. О 1990 вообще смешно говорить. Вы могли в 1990 позволить себе слетать на Кипр? А иномарку купить? А джинсы на задницу? А сыра съесть с плесенью с французским вином, слушая джаз на крыше? Сейчас это все доступно простым людям. А тогда это был удел только бандитов или бизнесменов, или правящей верхушки. ВВП СССР был громаден, люди жили в говне при этом и стояли в очередях за туалетной бумагой. Это если коротко о прямой корреляции ВВП с уровнем жизни людей. Уровень жизни людей в Украине растет с 2014 по 2019. А по ВВП мы просели. Все тоже самое. О 1990 вообще смешно говорить. Вы могли в 1990 позволить себе слетать на Кипр? А иномарку купить? А джинсы на задницу? А сыра съесть с плесенью с французским вином, слушая джаз на крыше? Сейчас это все доступно простым людям. А тогда это был удел только бандитов или бизнесменов, или правящей верхушки.

Т.е. 45% от уровня 30-ти летней давности

добавленную стоимость

Очень примитивные сравнения. 1990-ый разгар кризиса СССР (все равно, что 1933-ий в США). Реально сравнивать нужно с 1987-им. Тогда номинальный ВВП СССР составлял 830 млрд. советских рублей - по ППС около 2 трлн. долларов. На долю СССР приходилось более 1/6, т.е. 350 млрд. Это 850 млрд. нынешних.ВВП Украины по ППС 2018-го, согласно последним данным ВБ - 390 млрд.. И бессмысленно кивать на возможность поехать на Кипр - ВВП измеряет прежде всего ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ, т.е. созданную и потребленную в стране, измеренную в денежных единицах .То, что нынешняя промышленность Укрианы втрое/сельское хозяйство минимум вдвое/строительство тоже втрое меньше, чем во времена СССР - глупо спорить. Но ведь и по всем остальным показателям (количественное потребление товаров и услуг населением), т.е. по объемам продаж продуктов/промтоваров/товаров длительного пользования/вводимого в год жилья соотношение точно такое же. Реально это не так заметно, поскольку реальных же потребителей ВСЕГО ТОЖЕ стало меньше почти на 40%.