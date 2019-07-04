Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...

Faceless
А в Ваши адмиинские обязанности и обязанности оскорблять пользователей сайта тоже входят.
Обычно если по сути сказать нечего то переходят к оскорблениям и т.п.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:43
Faceless
А в Ваши адмиинские обязанности и обязанности оскорблять пользователей сайта тоже входят.
Обычно если по сути сказать нечего то переходят к оскорблениям и т.п.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:47
Очень примитивные сравнения. 1990-ый разгар кризиса СССР (все равно, что 1933-ий в США). Реально сравнивать нужно с 1987-им. Тогда номинальный ВВП СССР составлял 830 млрд. советских рублей - по ППС около 2 трлн. долларов. На долю СССР приходилось более 1/6, т.е. 350 млрд. Это 850 млрд. нынешних.
ВВП Украины по ППС 2018-го, согласно последним данным ВБ - 390 млрд. Т.е. 45% от уровня 30-ти летней давности. И бессмысленно кивать на возможность поехать на Кипр - ВВП измеряет прежде всего ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ, т.е. созданную и потребленную в стране добавленную стоимость, измеренную в денежных единицах .
То, что нынешняя промышленность Укрианы втрое/сельское хозяйство минимум вдвое/строительство тоже втрое меньше, чем во времена СССР - глупо спорить. Но ведь и по всем остальным показателям (количественное потребление товаров и услуг населением), т.е. по объемам продаж продуктов/промтоваров/товаров длительного пользования/вводимого в год жилья соотношение точно такое же. Реально это не так заметно, поскольку реальных же потребителей ВСЕГО ТОЖЕ стало меньше почти на 40%.
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