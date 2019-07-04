Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...

Faceless
А в Ваши адмиинские обязанности и обязанности оскорблять пользователей сайта тоже входят.
Обычно если по сути сказать нечего то переходят к оскорблениям и т.п.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:43
Faceless
А в Ваши адмиинские обязанности и обязанности оскорблять пользователей сайта тоже входят.
Обычно если по сути сказать нечего то переходят к оскорблениям и т.п.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:47
Очень примитивные сравнения. 1990-ый разгар кризиса СССР (все равно, что 1933-ий в США). Реально сравнивать нужно с 1987-им. Тогда номинальный ВВП СССР составлял 830 млрд. советских рублей - по ППС около 2 трлн. долларов. На долю СССР приходилось более 1/6, т.е. 350 млрд. Это 850 млрд. нынешних.
ВВП Украины по ППС 2018-го, согласно последним данным ВБ - 390 млрд. Т.е. 45% от уровня 30-ти летней давности. И бессмысленно кивать на возможность поехать на Кипр - ВВП измеряет прежде всего ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ, т.е. созданную и потребленную в стране добавленную стоимость, измеренную в денежных единицах .
То, что нынешняя промышленность Укрианы втрое/сельское хозяйство минимум вдвое/строительство тоже втрое меньше, чем во времена СССР - глупо спорить. Но ведь и по всем остальным показателям (количественное потребление товаров и услуг населением), т.е. по объемам продаж продуктов/промтоваров/товаров длительного пользования/вводимого в год жилья соотношение точно такое же. Реально это не так заметно, поскольку реальных же потребителей ВСЕГО ТОЖЕ стало меньше почти на 40%.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:53
Вот тебе по сути еще один случай из жизни: сосед курильщик жил на несколько этажей выше. Купить сигареты в 1991 было очень сложно. Окурки подбирались и перепаковывались в самокрутки. Сосед дошел до того, что бегал по квартирам, спрашивал, может у кого-то есть сигаретка, а то уши пухнут. Я не курил тогда, он об этом знал, но от безнадежности бегал по всем квартирам без разбора.
Так мы, значит, так и не дошли до уровня 1990 года?
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:55
Независимость во второй половине года, а в первой -- самый цвет совка, когда он обнажил свою самую естественную сущность
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:13
Ну уши пухнут и сигареты - это как не продукт первой необходимости. Если бы он бегал по квартирам и искал хлеб, который негде было достать, тогда другое дело.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:22
Для кого первой, для кого не первой...
Если считать, что человеку нужен только хлеб и минеральная вода, то тогда СССР конечно рай земной.
Хотя в его не такой уж давней истории бывали времена, когда и того не было.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:50
titanik
Ты хоть знаешь о чем пишешь? 1992 год - это уже независимая Украина.
Думаю всем понятно теперь что стоят твои комментарии.
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