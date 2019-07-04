Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...

Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:03

titanik написав: blueiceua написав: titanik

Ты хоть знаешь о чем пишешь? 1992 год - это уже независимая Украина.

Думаю всем понятно теперь что стоят твои комментарии. titanikТы хоть знаешь о чем пишешь? 1992 год - это уже независимая Украина.Думаю всем понятно теперь что стоят твои комментарии.



А ты думаешь: вот сегодня СССР, все хорошо, а завтра независимость и все плохо? Разрыв реальности? Украине в 90-х как раз и пришлось расхлёбывать все то безобразие, которое было наработано в СССР. При том что общесоюзные бюджетные деньги были успешно присвоены Россией. А ты думаешь: вот сегодня СССР, все хорошо, а завтра независимость и все плохо? Разрыв реальности? Украине в 90-х как раз и пришлось расхлёбывать все то безобразие, которое было наработано в СССР. При том что общесоюзные бюджетные деньги были успешно присвоены Россией.

расхлебывать

Это - БРЕД. Так может написать человек, понятия не имеющий о том, как функционировала директивная советская экономика. До самого развала СССР 90-95% ВСЕГО в Советском Союзе РАСПРЕДЕЛЯЛОСЬ. Купить юрлицам (кроме очень небольшого списка товаров на биржам по десятикратно завышенным ценам в 90-91-ом годах) БЫЛО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ С ДЕНЬГАМИ. Нужно было получить ФОНДЫ (ПРАВО НА ПОКУПКУ). А эти права распределял Госснаб.Насчет присвоенных денег - с весны 91-го союзные республики практически перестали перечислять налоги и сборы в общесоюзный бюджет, который исполнялся почти исключительно за счет эмиссии.Насчет- как я понимаю, 95% нынешней инфраструктуры Украины и 80% жилья было построено как раз во времена СССР.Правда с тех пор Украина потеряла более половины своей экономики.