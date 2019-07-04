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Віце-прем'єр назвав умови
для прискорення зростання...

Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:47

titanik
1992 год это уже хваленая независимость - смените методичку
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:53

  blueiceua написав:Обычно если по сути сказать нечего то переходят к оскорблениям и т.п.


Вот тебе по сути еще один случай из жизни: сосед курильщик жил на несколько этажей выше. Купить сигареты в 1991 было очень сложно. Окурки подбирались и перепаковывались в самокрутки. Сосед дошел до того, что бегал по квартирам, спрашивал, может у кого-то есть сигаретка, а то уши пухнут. Я не курил тогда, он об этом знал, но от безнадежности бегал по всем квартирам без разбора.

Так мы, значит, так и не дошли до уровня 1990 года?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:55

  blueiceua написав:titanik
1992 год это уже хваленая независимость - смените методичку


Независимость во второй половине года, а в первой -- самый цвет совка, когда он обнажил свою самую естественную сущность
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:13

  titanik написав:
  blueiceua написав:Обычно если по сути сказать нечего то переходят к оскорблениям и т.п.


Вот тебе по сути еще один случай из жизни: сосед курильщик жил на несколько этажей выше. Купить сигареты в 1991 было очень сложно. Окурки подбирались и перепаковывались в самокрутки. Сосед дошел до того, что бегал по квартирам, спрашивал, может у кого-то есть сигаретка, а то уши пухнут. Я не курил тогда, он об этом знал, но от безнадежности бегал по всем квартирам без разбора.

Так мы, значит, так и не дошли до уровня 1990 года?

Ну уши пухнут и сигареты - это как не продукт первой необходимости. Если бы он бегал по квартирам и искал хлеб, который негде было достать, тогда другое дело.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:22

  vetka написав:Ну уши пухнут и сигареты - это как не продукт первой необходимости. Если бы он бегал по квартирам и искал хлеб, который негде было достать, тогда другое дело.


Для кого первой, для кого не первой...
Если считать, что человеку нужен только хлеб и минеральная вода, то тогда СССР конечно рай земной.
Хотя в его не такой уж давней истории бывали времена, когда и того не было.
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titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:50

titanik
Ты хоть знаешь о чем пишешь? 1992 год - это уже независимая Украина.
Думаю всем понятно теперь что стоят твои комментарии.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:11

  blueiceua написав:titanik
Ты хоть знаешь о чем пишешь? 1992 год - это уже независимая Украина.
Думаю всем понятно теперь что стоят твои комментарии.


А ты думаешь: вот сегодня СССР, все хорошо, а завтра независимость и все плохо? Разрыв реальности? Украине в 90-х как раз и пришлось расхлёбывать все то безобразие, которое было наработано в СССР. При том что общесоюзные бюджетные деньги были успешно присвоены Россией.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:03

  titanik написав:
  blueiceua написав:titanik
Ты хоть знаешь о чем пишешь? 1992 год - это уже независимая Украина.
Думаю всем понятно теперь что стоят твои комментарии.


А ты думаешь: вот сегодня СССР, все хорошо, а завтра независимость и все плохо? Разрыв реальности? Украине в 90-х как раз и пришлось расхлёбывать все то безобразие, которое было наработано в СССР. При том что общесоюзные бюджетные деньги были успешно присвоены Россией.

Это - БРЕД. Так может написать человек, понятия не имеющий о том, как функционировала директивная советская экономика. До самого развала СССР 90-95% ВСЕГО в Советском Союзе РАСПРЕДЕЛЯЛОСЬ. Купить юрлицам (кроме очень небольшого списка товаров на биржам по десятикратно завышенным ценам в 90-91-ом годах) БЫЛО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ С ДЕНЬГАМИ. Нужно было получить ФОНДЫ (ПРАВО НА ПОКУПКУ). А эти права распределял Госснаб.
Насчет присвоенных денег - с весны 91-го союзные республики практически перестали перечислять налоги и сборы в общесоюзный бюджет, который исполнялся почти исключительно за счет эмиссии.
Насчет расхлебывать - как я понимаю, 95% нынешней инфраструктуры Украины и 80% жилья было построено как раз во времена СССР.
Правда с тех пор Украина потеряла более половины своей экономики.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:13

Re: Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...

  titanik написав:Еще помню эпизод из 1992.

и в какой стране это было? неужели в СССР? если вам так мало лет что не знаете когда распался СССР (но почему-то помните про синих кур и соседа курильщика), то гугл то работает. Эх, молодежь...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:27

  titanik написав:
  blueiceua написав:titanik
Ты хоть знаешь о чем пишешь? 1992 год - это уже независимая Украина.
Думаю всем понятно теперь что стоят твои комментарии.


А ты думаешь: вот сегодня СССР, все хорошо, а завтра независимость и все плохо? Разрыв реальности? Украине в 90-х как раз и пришлось расхлёбывать все то безобразие, которое было наработано в СССР. При том что общесоюзные бюджетные деньги были успешно присвоены Россией.


Ай сколько это совковое "безобразие" пришлось разворовывать - ужас, как тяжко было в 90-х :mrgreen: Сколько "расхлебывали-расхлебывали", а до сих пор есть что украсть...

Обратите внимание, наследие УССР было таким по объему, что за 28 лет не создали и 5-ой части того, что получили. Да-да - вот, например, жилья построено всего 14% от его объема на момент развала СССР. Про производство и говорить нечего - тут построено не более 1% объема, а порезано на металлолом - 85%!

Все, в чем преуспели - это ритейл, банки и entertainment..
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