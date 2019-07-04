Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...

titanik
1992 год это уже хваленая независимость - смените методичку
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:53
Вот тебе по сути еще один случай из жизни: сосед курильщик жил на несколько этажей выше. Купить сигареты в 1991 было очень сложно. Окурки подбирались и перепаковывались в самокрутки. Сосед дошел до того, что бегал по квартирам, спрашивал, может у кого-то есть сигаретка, а то уши пухнут. Я не курил тогда, он об этом знал, но от безнадежности бегал по всем квартирам без разбора.
Так мы, значит, так и не дошли до уровня 1990 года?
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:55
Независимость во второй половине года, а в первой -- самый цвет совка, когда он обнажил свою самую естественную сущность
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:13
Ну уши пухнут и сигареты - это как не продукт первой необходимости. Если бы он бегал по квартирам и искал хлеб, который негде было достать, тогда другое дело.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:22
Для кого первой, для кого не первой...
Если считать, что человеку нужен только хлеб и минеральная вода, то тогда СССР конечно рай земной.
Хотя в его не такой уж давней истории бывали времена, когда и того не было.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:50
titanik
Ты хоть знаешь о чем пишешь? 1992 год - это уже независимая Украина.
Думаю всем понятно теперь что стоят твои комментарии.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:11
А ты думаешь: вот сегодня СССР, все хорошо, а завтра независимость и все плохо? Разрыв реальности? Украине в 90-х как раз и пришлось расхлёбывать все то безобразие, которое было наработано в СССР. При том что общесоюзные бюджетные деньги были успешно присвоены Россией.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:03
Это - БРЕД. Так может написать человек, понятия не имеющий о том, как функционировала директивная советская экономика. До самого развала СССР 90-95% ВСЕГО в Советском Союзе РАСПРЕДЕЛЯЛОСЬ. Купить юрлицам (кроме очень небольшого списка товаров на биржам по десятикратно завышенным ценам в 90-91-ом годах) БЫЛО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ С ДЕНЬГАМИ. Нужно было получить ФОНДЫ (ПРАВО НА ПОКУПКУ). А эти права распределял Госснаб.
Насчет присвоенных денег - с весны 91-го союзные республики практически перестали перечислять налоги и сборы в общесоюзный бюджет, который исполнялся почти исключительно за счет эмиссии.
Насчет расхлебывать - как я понимаю, 95% нынешней инфраструктуры Украины и 80% жилья было построено как раз во времена СССР.
Правда с тех пор Украина потеряла более половины своей экономики.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:13
Re: Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...
и в какой стране это было? неужели в СССР? если вам так мало лет что не знаете когда распался СССР (но почему-то помните про синих кур и соседа курильщика), то гугл то работает. Эх, молодежь...
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:27
Ай сколько это совковое "безобразие" пришлось разворовывать - ужас, как тяжко было в 90-х Сколько "расхлебывали-расхлебывали", а до сих пор есть что украсть...
Обратите внимание, наследие УССР было таким по объему, что за 28 лет не создали и 5-ой части того, что получили. Да-да - вот, например, жилья построено всего 14% от его объема на момент развала СССР. Про производство и говорить нечего - тут построено не более 1% объема, а порезано на металлолом - 85%!
Все, в чем преуспели - это ритейл, банки и entertainment..
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