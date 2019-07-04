RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Віце-прем'єр назвав умови
для прискорення зростання...

Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:31

  Волгарь написав:Это - БРЕД. Так может написать человек, понятия не имеющий о том, как функционировала директивная советская экономика. До самого развала СССР 90-95% ВСЕГО в Советском Союзе РАСПРЕДЕЛЯЛОСЬ. Купить юрлицам (кроме очень небольшого списка товаров на биржам по десятикратно завышенным ценам в 90-91-ом годах) БЫЛО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ С ДЕНЬГАМИ. Нужно было получить ФОНДЫ (ПРАВО НА ПОКУПКУ). А эти права распределял Госснаб.


Я тебе то же самое говорю, купить ничего просто так нельзя было. В магазинах свободно лежали хлеб и минеральная вода, за остальным надо было охотиться.

  Волгарь написав: Насчет присвоенных денег - с весны 91-го союзные республики практически перестали перечислять налоги и сборы в общесоюзный бюджет,


Вранье, сколько было налогов и сборов, все перечисляли.

  Волгарь написав:Насчет расхлебывать - как я понимаю, 95% нынешней инфраструктуры Украины и 80% жилья было построено как раз во времена СССР.
Правда с тех пор Украина потеряла более половины своей экономики.


Ты все неправильно понимаешь. Наследие совка -- мизерная производительность труда, отсталость во всех отраслях, от микроэлектроники до сельского хозяйства.
Вот это и пришлось расхлёбывать.

Нынешняя инфраструктура, если б она осталась от совка... это было бы даже не смешно. За столько лет она уже десять раз перестраивалась. Жильё, оно осталось, в хрущевках до сих пор живут люди. Так это от бедноты и только, а не от того, что советское значит отличное.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
Повідомлень: 762
З нами з: 25.05.10
Подякував: 119 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:36

  zРадио написав:Ай сколько это совковое "безобразие" пришлось разворовывать - ужас, как тяжко было в 90-х :mrgreen: Сколько "расхлебывали-расхлебывали", а до сих пор есть что украсть...
Обратите внимание, наследие УССР было таким по объему, что за 28 лет не создали и 5-ой части того, что получили.... а порезано на металлолом - 85%


Советское производственное оборудование настолько отстало от мира, настолько убыточной была его эксплуатация, что лучшим вариантом было сдать его на металл.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
Повідомлень: 762
З нами з: 25.05.10
Подякував: 119 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: titanik і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Компанія Пінчука заявила про зростання цін на електрику...
R2 » Чет 04 лип, 2019 15:37
4 116
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2019 11:58
cannabis_ua
В аеропорту Жуляни змінилися умови паркування
R2 » Сер 03 лип, 2019 16:30
7 262
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2019 01:35
perrelman
У МВФ знають, як збільшити зростання ВВП України
R2 » Сер 03 лип, 2019 14:34
6 245
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 10:53
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.