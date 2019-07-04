Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Волгарь написав:Это - БРЕД. Так может написать человек, понятия не имеющий о том, как функционировала директивная советская экономика. До самого развала СССР 90-95% ВСЕГО в Советском Союзе РАСПРЕДЕЛЯЛОСЬ. Купить юрлицам (кроме очень небольшого списка товаров на биржам по десятикратно завышенным ценам в 90-91-ом годах) БЫЛО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ С ДЕНЬГАМИ. Нужно было получить ФОНДЫ (ПРАВО НА ПОКУПКУ). А эти права распределял Госснаб.
Я тебе то же самое говорю, купить ничего просто так нельзя было. В магазинах свободно лежали хлеб и минеральная вода, за остальным надо было охотиться.
Волгарь написав: Насчет присвоенных денег - с весны 91-го союзные республики практически перестали перечислять налоги и сборы в общесоюзный бюджет,
Вранье, сколько было налогов и сборов, все перечисляли.
Волгарь написав:Насчет расхлебывать - как я понимаю, 95% нынешней инфраструктуры Украины и 80% жилья было построено как раз во времена СССР. Правда с тех пор Украина потеряла более половины своей экономики.
Ты все неправильно понимаешь. Наследие совка -- мизерная производительность труда, отсталость во всех отраслях, от микроэлектроники до сельского хозяйства. Вот это и пришлось расхлёбывать.
Нынешняя инфраструктура, если б она осталась от совка... это было бы даже не смешно. За столько лет она уже десять раз перестраивалась. Жильё, оно осталось, в хрущевках до сих пор живут люди. Так это от бедноты и только, а не от того, что советское значит отличное.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
zРадио написав:Ай сколько это совковое "безобразие" пришлось разворовывать - ужас, как тяжко было в 90-х Сколько "расхлебывали-расхлебывали", а до сих пор есть что украсть... Обратите внимание, наследие УССР было таким по объему, что за 28 лет не создали и 5-ой части того, что получили.... а порезано на металлолом - 85%
Советское производственное оборудование настолько отстало от мира, настолько убыточной была его эксплуатация, что лучшим вариантом было сдать его на металл.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский