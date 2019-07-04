Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...

Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:31

Волгарь написав: Это - БРЕД. Так может написать человек, понятия не имеющий о том, как функционировала директивная советская экономика. До самого развала СССР 90-95% ВСЕГО в Советском Союзе РАСПРЕДЕЛЯЛОСЬ. Купить юрлицам (кроме очень небольшого списка товаров на биржам по десятикратно завышенным ценам в 90-91-ом годах) БЫЛО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ С ДЕНЬГАМИ. Нужно было получить ФОНДЫ (ПРАВО НА ПОКУПКУ). А эти права распределял Госснаб. Это - БРЕД. Так может написать человек, понятия не имеющий о том, как функционировала директивная советская экономика. До самого развала СССР 90-95% ВСЕГО в Советском Союзе РАСПРЕДЕЛЯЛОСЬ. Купить юрлицам (кроме очень небольшого списка товаров на биржам по десятикратно завышенным ценам в 90-91-ом годах) БЫЛО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ С ДЕНЬГАМИ. Нужно было получить ФОНДЫ (ПРАВО НА ПОКУПКУ). А эти права распределял Госснаб.

Волгарь написав: Насчет присвоенных денег - с весны 91-го союзные республики практически перестали перечислять налоги и сборы в общесоюзный бюджет, Насчет присвоенных денег - с весны 91-го союзные республики практически перестали перечислять налоги и сборы в общесоюзный бюджет,

Волгарь написав: Насчет расхлебывать - как я понимаю, 95% нынешней инфраструктуры Украины и 80% жилья было построено как раз во времена СССР.

Правда с тех пор Украина потеряла более половины своей экономики. Насчет- как я понимаю, 95% нынешней инфраструктуры Украины и 80% жилья было построено как раз во времена СССР.Правда с тех пор Украина потеряла более половины своей экономики.

Я тебе то же самое говорю, купить ничего просто так нельзя было. В магазинах свободно лежали хлеб и минеральная вода, за остальным надо было охотиться.Вранье, сколько было налогов и сборов, все перечисляли.Ты все неправильно понимаешь. Наследие совка -- мизерная производительность труда, отсталость во всех отраслях, от микроэлектроники до сельского хозяйства.Вот это и пришлось расхлёбывать.Нынешняя инфраструктура, если б она осталась от совка... это было бы даже не смешно. За столько лет она уже десять раз перестраивалась. Жильё, оно осталось, в хрущевках до сих пор живут люди. Так это от бедноты и только, а не от того, что советское значит отличное.