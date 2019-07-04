Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...
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Волгарь написав:Это - БРЕД. Так может написать человек, понятия не имеющий о том, как функционировала директивная советская экономика. До самого развала СССР 90-95% ВСЕГО в Советском Союзе РАСПРЕДЕЛЯЛОСЬ. Купить юрлицам (кроме очень небольшого списка товаров на биржам по десятикратно завышенным ценам в 90-91-ом годах) БЫЛО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ С ДЕНЬГАМИ. Нужно было получить ФОНДЫ (ПРАВО НА ПОКУПКУ). А эти права распределял Госснаб.
Я тебе то же самое говорю, купить ничего просто так нельзя было. В магазинах свободно лежали хлеб и минеральная вода, за остальным надо было охотиться.
Волгарь написав: Насчет присвоенных денег - с весны 91-го союзные республики практически перестали перечислять налоги и сборы в общесоюзный бюджет,
Вранье, сколько было налогов и сборов, все перечисляли.
Волгарь написав:Насчет расхлебывать - как я понимаю, 95% нынешней инфраструктуры Украины и 80% жилья было построено как раз во времена СССР. Правда с тех пор Украина потеряла более половины своей экономики.
Ты все неправильно понимаешь. Наследие совка -- мизерная производительность труда, отсталость во всех отраслях, от микроэлектроники до сельского хозяйства. Вот это и пришлось расхлёбывать.
Нынешняя инфраструктура, если б она осталась от совка... это было бы даже не смешно. За столько лет она уже десять раз перестраивалась. Жильё, оно осталось, в хрущевках до сих пор живут люди. Так это от бедноты и только, а не от того, что советское значит отличное.
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zРадио написав:Ай сколько это совковое "безобразие" пришлось разворовывать - ужас, как тяжко было в 90-х Сколько "расхлебывали-расхлебывали", а до сих пор есть что украсть... Обратите внимание, наследие УССР было таким по объему, что за 28 лет не создали и 5-ой части того, что получили.... а порезано на металлолом - 85%
Советское производственное оборудование настолько отстало от мира, настолько убыточной была его эксплуатация, что лучшим вариантом было сдать его на металл.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
zРадио написав:Ай сколько это совковое "безобразие" пришлось разворовывать - ужас, как тяжко было в 90-х Сколько "расхлебывали-расхлебывали", а до сих пор есть что украсть... Обратите внимание, наследие УССР было таким по объему, что за 28 лет не создали и 5-ой части того, что получили.... а порезано на металлолом - 85%
Советское производственное оборудование настолько отстало от мира, настолько убыточной была его эксплуатация, что лучшим вариантом было сдать его на металл.
Бред! То, что не разворовали, и по сей день работает с высокой эффективностью. Только одного примера будет достаточно - черная металлургия (ЖРС ГОКи и металлургические заводы).
В натуральных показателях 1991-го (5-е место в мире) и ценовых 2019-го - это 39 млрд долларов, 1/3 нынешнего ВВП.
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 05 лип, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:Это - БРЕД. Так может написать человек, понятия не имеющий о том, как функционировала директивная советская экономика. До самого развала СССР 90-95% ВСЕГО в Советском Союзе РАСПРЕДЕЛЯЛОСЬ. Купить юрлицам (кроме очень небольшого списка товаров на биржам по десятикратно завышенным ценам в 90-91-ом годах) БЫЛО НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ С ДЕНЬГАМИ. Нужно было получить ФОНДЫ (ПРАВО НА ПОКУПКУ). А эти права распределял Госснаб.
Я тебе то же самое говорю, купить ничего просто так нельзя было. В магазинах свободно лежали хлеб и минеральная вода, за остальным надо было охотиться.
Волгарь написав: Насчет присвоенных денег - с весны 91-го союзные республики практически перестали перечислять налоги и сборы в общесоюзный бюджет,
Вранье, сколько было налогов и сборов, все перечисляли.
Волгарь написав:Насчет расхлебывать - как я понимаю, 95% нынешней инфраструктуры Украины и 80% жилья было построено как раз во времена СССР. Правда с тех пор Украина потеряла более половины своей экономики.
Ты все неправильно понимаешь. Наследие совка -- мизерная производительность труда, отсталость во всех отраслях, от микроэлектроники до сельского хозяйства. Вот это и пришлось расхлёбывать.
Нынешняя инфраструктура, если б она осталась от совка... это было бы даже не смешно. За столько лет она уже десять раз перестраивалась. Жильё, оно осталось, в хрущевках до сих пор живут люди. Так это от бедноты и только, а не от того, что советское значит отличное.
ТЫ МНЕ НЕ ТЫКАЙ - таким как ТЫ цена (учитывая их эрудицию) рупь за сотню в базарный день. Житловий фонд України Загальна площа, млн.м2 1991 932,7 2013 1096,6 http://www.ukrstat.gov.ua/ К моменту аннексии Крыма Россией 85% процентов всего жилья в стране было построено до обретения ей независимости. Про дороги/мосты/аэропорты/порты/ж/д - ВООБЩЕ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ. НЕ ПОСТРОЕНО НИЧЕГО. Я уже не говорю о том, что ВСЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛ, ЭНЕРГИИ/НЕФТЕ И ГАЗОПРОВОДЫ была построена исключительно во времена СССР (как и 95% оставшихся еще промышленных и социальных объектов). В абсолютном большинстве своем за счет ВНЕЭКВИВАЛЕНТНОГО товарообмена между республиками - когда тонна!!! нефти стоила 60 советских рублей, а 1 кг копченой колбасы 11, т.е. 5,5 к 1 (сейчас 35-40 к 1). Про ценовые пояса ты тоже небесь не слышал - когда в сезон (начало сентября) кг помидор/арбузов или винограда в тогдашнем Горьком продавался в госторговле по 60 коп, а в УССР - ПО ДЕВЯТЬ!
Волгарь написав:ТЫ МНЕ НЕ ТЫКАЙ - таким как ТЫ цена (учитывая их эрудицию) рупь за сотню в базарный день.
Ты, товарищ, не кипишуй. Таких кипишливых в 17 году пачками стреляли.
Волгарь написав:К моменту аннексии Крыма Россией 85% процентов всего жилья в стране было построено до обретения ей независимости.
И что? Да, многие живут в старых неудобных негодных хрущевках. Это наша беда!
Волгарь написав:Про дороги/мосты/аэропорты/порты/ж/д - ВООБЩЕ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ. НЕ ПОСТРОЕНО НИЧЕГО. Я уже не говорю о том, что ВСЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛ, ЭНЕРГИИ/НЕФТЕ И ГАЗОПРОВОДЫ была построена исключительно во времена СССР (как и 95% оставшихся еще промышленных и социальных объектов).
Дороги уже тыщу раз переделаны, от советского покрытия там ничего не осталось уже давно. По сути дороги построены заново на тех же местах. Генерация энергии, газотранспортная сеть уже давно модернизированы, автоматизированы. От совка, кроме инженерных конструкций, там ничего не осталось.
Волгарь написав: В абсолютном большинстве своем за счет ВНЕЭКВИВАЛЕНТНОГО товарообмена между республиками - когда тонна!!! нефти стоила 60 советских рублей, а 1 кг копченой колбасы 11, т.е. 5,5 к 1 (сейчас 35-40 к 1). Про ценовые пояса ты тоже небесь не слышал - когда в сезон (начало сентября) кг помидор/арбузов или винограда в тогдашнем Горьком продавался в госторговле по 60 коп, а в УССР - ПО ДЕВЯТЬ!
Видишь, ты сам отлично понимаешь всю маразматичность советской системы. Она в принципе была нежизнеспособной. Не может так работать экономика государства. За счет кого-то должны компенсироваться все убытки. Как ты думаешь, за счет кого?
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Я вот из своего домашнего советского оборудования 100% даже не сдал на металл, а просто выбросил. Вот это бесхозяйственность!
да, если перед этим не озаботились приобретением современной замены. я выбросил видак айва, а сосед - тойоту короллу лохматых годов. Вывод - всё японское гуано. Так?
Вывод: оборудования тех годов уже нет. Оно в лучшем случае порезано на металл, и это нормально. Когда совкодрочеры говорят, что сколько-то там до сих пор работающих заводов осталось от совка, то надо понимать, что на этих заводах от совка уже ничего не осталось.
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