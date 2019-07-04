Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...

Додано: Пон 08 лип, 2019 13:45

Вот зачем придираться к словам?! Ведь мысль моя ясна, я думаю. Я про то, что летают на Кипр за 800грн в одну сторону совсем не депутаты, а вполне себе обычные граждане, работающие на обычных работах. И вино купить себе за 150 грн бутылка могут себе кто чаще, кто реже, но отнюдь не олигархи, а вполне обычные люди. То что сейчас обычно и обыденно- в совке было доступно правящему классу или шишкам большим.Вы хотите это оспорить?!

C тем же успехом можно заявить, что в СССР КАЖДЫЙ городской житель хотя бы раз в жизни БЕСПЛАТНО получал квартиру, мог поехать на турбазу или дом отдыха на 12/24 дня за 10-15% от полной стоимости путевки, отправить ребенка в пионерлагерь почти бесплатно, студенты вызов и техникумов 100% бесплатно учились, да еще и получали стипендии в 40-56 рублей при цене батона хлеба в 25, литра молока в 30, кг сахара в 94 копейки, платя за общагу 4-6 рублей. Не вызывает никакого сомнения, что уровень образования в то время был просто несопоставим с нынешним (и без взяток преподавателям), а уровень медицины (если оценивать его по главному показателю - смертности населения) был и вовсе НЕДОСТИЖИМ для современности - в УССР 1988-го года он был всего 11,4 на 1000, против нынешних 18-ти!Мы же ведем речь о другом - экономика УССР по размерам была минимум в 2,5 раза больше нынешней, и имела преобладающий индустриально-аграрный характер - полностью обеспечивая себя продовольствием, тогдашняя республика создавала изделия, которые и сейчас могут повторить лишь 2 страны мира (и то с большим трудом). Нынешняя Украина производит на 60% меньше молока, на 50% мяса, на 70% сахара и способна прокормить себя (по весьма скромным меркам) лишь потому, что ее население сократилось едва ли не на 40% за эти годы. При этом жилья строится на 45% меньше, чем 30 лет назад, инфраструктура... (не мне Вам рассказывать), а в экономике отчетливо нарастает тенденция к варваризации - все меньше продукции с высокой добавленной стоимостью и все больше сырья или продуктов первого передела.Да что говорить - воюющая 6-йо год страна НЕ СПОСОБНА ПРОИЗВОДИТЬ ПАТРОНЫ И АРТВЫСТРЕЛЫ! Т.е. воспроизвести технологии 100-летней давности.