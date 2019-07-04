Віце-прем'єр назвав умови для прискорення зростання...

Додано: Вів 09 лип, 2019 10:59

SMOKE написав: Волгарь написав: Вот зачем придираться к словам?! Ведь мысль моя ясна, я думаю. Я про то, что летают на Кипр за 800грн в одну сторону совсем не депутаты, а вполне себе обычные граждане, работающие на обычных работах. И вино купить себе за 150 грн бутылка могут себе кто чаще, кто реже, но отнюдь не олигархи, а вполне обычные люди. То что сейчас обычно и обыденно- в совке было доступно правящему классу или шишкам большим.Вы хотите это оспорить?!

C тем же успехом можно заявить, что в СССР КАЖДЫЙ городской житель хотя бы раз в жизни БЕСПЛАТНО получал квартиру, мог поехать на турбазу или дом отдыха на 12/24 дня за 10-15% от полной стоимости путевки, отправить ребенка в пионерлагерь почти бесплатно, студенты вызов и техникумов 100% бесплатно учились, да еще и получали стипендии в 40-56 рублей при цене батона хлеба в 25, литра молока в 30, кг сахара в 94 копейки, платя за общагу 4-6 рублей. Не вызывает никакого сомнения, что уровень образования в то время был просто несопоставим с нынешним (и без взяток преподавателям), а уровень медицины (если оценивать его по главному показателю - смертности населения) был и вовсе НЕДОСТИЖИМ для современности - в УССР 1988-го года он был всего 11,4 на 1000, против нынешних 18-ти!

Мы же ведем речь о другом - экономика УССР по размерам была минимум в 2,5 раза больше нынешней, и имела преобладающий индустриально-аграрный характер - полностью обеспечивая себя продовольствием, тогдашняя республика создавала изделия, которые и сейчас могут повторить лишь 2 страны мира (и то с большим трудом). Нынешняя Украина производит на 60% меньше молока, на 50% мяса, на 70% сахара и способна прокормить себя (по весьма скромным меркам) лишь потому, что ее население сократилось едва ли не на 40% за эти годы. При этом жилья строится на 45% меньше, чем 30 лет назад, инфраструктура... (не мне Вам рассказывать), а в экономике отчетливо нарастает тенденция к варваризации - все меньше продукции с высокой добавленной стоимостью и все больше сырья или продуктов первого передела.

Да что говорить - воюющая 6-йо год страна НЕ СПОСОБНА ПРОИЗВОДИТЬ ПАТРОНЫ И АРТВЫСТРЕЛЫ! Т.е. воспроизвести технологии 100-летней давности. C тем же успехом можно заявить, что в СССР КАЖДЫЙ городской житель хотя бы раз в жизни БЕСПЛАТНО получал квартиру, мог поехать на турбазу или дом отдыха на 12/24 дня за 10-15% от полной стоимости путевки, отправить ребенка в пионерлагерь почти бесплатно, студенты вызов и техникумов 100% бесплатно учились, да еще и получали стипендии в 40-56 рублей при цене батона хлеба в 25, литра молока в 30, кг сахара в 94 копейки, платя за общагу 4-6 рублей. Не вызывает никакого сомнения, что уровень образования в то время был просто несопоставим с нынешним (и без взяток преподавателям), а уровень медицины (если оценивать его по главному показателю - смертности населения) был и вовсе НЕДОСТИЖИМ для современности - в УССР 1988-го года он был всего 11,4 на 1000, против нынешних 18-ти!Мы же ведем речь о другом - экономика УССР по размерам была минимум в 2,5 раза больше нынешней, и имела преобладающий индустриально-аграрный характер - полностью обеспечивая себя продовольствием, тогдашняя республика создавала изделия, которые и сейчас могут повторить лишь 2 страны мира (и то с большим трудом). Нынешняя Украина производит на 60% меньше молока, на 50% мяса, на 70% сахара и способна прокормить себя (по весьма скромным меркам) лишь потому, что ее население сократилось едва ли не на 40% за эти годы. При этом жилья строится на 45% меньше, чем 30 лет назад, инфраструктура... (не мне Вам рассказывать), а в экономике отчетливо нарастает тенденция к варваризации - все меньше продукции с высокой добавленной стоимостью и все больше сырья или продуктов первого передела.Да что говорить - воюющая 6-йо год страна НЕ СПОСОБНА ПРОИЗВОДИТЬ ПАТРОНЫ И АРТВЫСТРЕЛЫ! Т.е. воспроизвести технологии 100-летней давности.

И опять возвращаемся к тому с чего начали. При всем что вы описали обычный человек в Украине в 2019 живёт у разы лучше, качественнее и обеспеченнее, чем в УССР . И ни один адекватный работающий человек не захочет вернуться к уровню УССР сейчас с его "благами", если он не сможет элементарно купить нормальную стиралку домой. Совок-это клоака, смешно спорить об этом даже. Плюсы были, но они несопоставимы с минусами. Нельзя жить хорошо в закрытой от глобального прогресса и мира стране. И опять возвращаемся к тому с чего начали.. И ни один адекватный работающий человек не захочет вернуться к уровню УССР сейчас с его "благами", если он не сможет элементарно купить нормальную стиралку домой. Совок-это клоака, смешно спорить об этом даже. Плюсы были, но они несопоставимы с минусами. Нельзя жить хорошо в закрытой от глобального прогресса и мира стране.

Начнем с азов. Несмотря на громадный прогресс человечества от стада до современного общества, человек остается представителем животного мира. Следовательно развитие человеческого общества подчиняются законам эволюции, которые гласят, что чем благоприятнее среда обитания, тем больше популяция вида, меньше смертность и выше естественный прирост. А вот с этим как раз очень плохо - даже если отбросить ЛНДР/КРЫМ/ЭМГРАЦИЮ только за счет естественной убыли население Украины сократилось на 8,5 млн. (1/6) за 27,5 лет. Рождаемость упала на 40% против советских времен, смертность выросла на 60+%.Условия обитания - средняя жилая площадь на человека выросла с 18-ти до 28 м2 (на 55%). Правда, на 40% сократилось население. При этом 85% жилого фонда, построенного до 91-го года постарело еще на 28 лет, а в о всех городах, кроме Киева отключили ЦГВС.Потребление. Мяса сократилось на 18/4, молока на 45%. Сейчас уже трудно представить, что еще 30 лет назад в УССР производилось 3,5 млн. телевизоров, 850 тыс. холодильников, 550 тыс. стиралок, 900 тыс. пылесосов, 900 тыс. велосипедов, 1,7 млн. радиоприемников, 1,2 млрд. м2 тканей, 190 млн. пар обуви, 155 тыс. легковых автомобилей, 115 тыс. мотоциклов. И многое из этого потреблялось внутри республики. С тех пор объемы потребления снизились КРАТНО (достаточно сказать, что продажи новых легковышек составляли около 220 тыс, в 18-ом -80+ тыс.). Да, это были товары советского качества, но Вы помните, ПОЧЕМУ ОНИ ИСЧЕЗЛИ С ПРИЛАВКОВ с осени 88-го? Да потому, что челноки начали стремительный экспорт всего за границу, где все это при курсе 15+ рублей за доллар пользовалось бешеным спросом. Оказалось, главное - ЦЕНА. Да и глупо было бы, если бы сейчас люди продолжали ездить наЖигулх и смотреть телевизор Фотон - достаточно посмотреть на Россию, там производство всего эперечисленного СОХРАНИЛОСЬ, и даже выросло, только на другом уровне, за счет переноса его из-за рубежа. Вовсе не обязательно оказалось выплескивать с водой из лохани и ребенка (т.е. резать заводы на металлолом и покупать все за границей) - можно продолжать делать все или почтив се самим.Как видите, о ВСЕМ параметрам (условиям жизни/жилищным/потреблению) современная Украина ЗНАЧИТЕЛЬНО проигрывает УССР.И не надо обольщаться поездками на Кипр за 800 грн. - нормальный день в вдвоем там обойдется около 100 долларов (если не привозить с собой консервы и сервелат), да и поток отъезжающих количественно раз в 20 меньше, чем такой же в направлении польских клубничных плантаций...