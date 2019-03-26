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У Києві у чоловіка
вкрали 1,2 млн гривень

У Києві у чоловіка вкрали 1,2 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:57

У Києві у чоловіка вкрали 1,2 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Дивися повний текст У Києві у чоловіка вкрали 1,2 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:57

бывает..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:05

..че-то слишком часто стали кидать лохов на обмене!!??..и предчувствие такое, что это только вершина айсберга!..ну кинули очередного барыгу прытки парни, ну и х..с ним: один "нагрел" кого-то по-чистому (или бакшыш занесли в сумке кешем..), другие его же и кинули на гоп-стоп.. ну кто на что учился.. :)
maestro71
 
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