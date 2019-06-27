Про це повідомляє УНН, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.
Дивися повний текст У Києві у чоловіка вкрали 1,2 млн гривень.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:57
У Києві у чоловіка вкрали 1,2 млн гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві у чоловіка вкрали 1,2 млн гривень.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:05
..че-то слишком часто стали кидать лохов на обмене!!??..и предчувствие такое, что это только вершина айсберга!..ну кинули очередного барыгу прытки парни, ну и х..с ним: один "нагрел" кого-то по-чистому (или бакшыш занесли в сумке кешем..), другие его же и кинули на гоп-стоп.. ну кто на что учился.. :)
Додано: Чет 04 лип, 2019 18:57
А зачем они в воздух стреляли во время кражи?
Вжарим томосом по автокефалии
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