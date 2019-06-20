RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Топ-5 робочих спеціальностей з
найвищими зарплатами в Києві

Топ-5 робочих спеціальностей з найвищими зарплатами в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:10

Топ-5 робочих спеціальностей з найвищими зарплатами в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані OLX, повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Топ-5 робочих спеціальностей з найвищими зарплатами в Києві.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89633
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:10

Я б не ел из рук официанта за 2000грн еду, которую готовил повар за 4500грн. Они должно быть очень грустные и не довольные жизнь. Такие не только плюнуть могут.
tsarikovdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 26.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:16

  tsarikovdima написав:Я б не ел из рук официанта за 2000грн еду, которую готовил повар за 4500грн. Они должно быть очень грустные и не довольные жизнь. Такие не только плюнуть могут.

2000 и 4500 это не зарплата, а количество вакансий
Никто не пойдет работать официантом или поваром за такие деньги
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25016
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5911 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві у чоловіка вкрали 1,2 млн гривень
R2 » Чет 04 лип, 2019 13:57
2 40
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 14:05
maestro71
Цього року на дорожню розмітку в Києві виділили 3 млн грн
R2 » Пон 24 чер, 2019 09:54
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 09:54
cia
У Києві реалізують понад 500 проектів, що поліпшують життя
R2 » Чет 20 чер, 2019 07:30
9 379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 09:51
_Mykola_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (159)
04.07.2019 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.