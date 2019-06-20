Про це свідчать дані OLX, повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст Топ-5 робочих спеціальностей з найвищими зарплатами в Києві.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:10
Топ-5 робочих спеціальностей з найвищими зарплатами в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Топ-5 робочих спеціальностей з найвищими зарплатами в Києві.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:10
Я б не ел из рук официанта за 2000грн еду, которую готовил повар за 4500грн. Они должно быть очень грустные и не довольные жизнь. Такие не только плюнуть могут.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:16
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|