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Великі платники податків
подвоїли виплати в бюджет

Великі платники податків подвоїли виплати в бюджет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:30

Великі платники податків подвоїли виплати в бюджет

Пропонуємо до обговорення:
Великі платники податків збільшили відрахування до держбюджету удвічі до рекордних 37,9 млрд гривень у червні.

Дивися повний текст Великі платники податків подвоїли виплати в бюджет.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:30

"по части чистой прибыли – на 15,7 млрд грн, или почти в 21 раз." - это о чем вообще речь!?
procurat
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