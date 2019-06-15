Великі платники податків збільшили відрахування до держбюджету удвічі до рекордних 37,9 млрд гривень у червні.
Дивися повний текст Великі платники податків подвоїли виплати в бюджет.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:30
Великі платники податків подвоїли виплати в бюджет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Великі платники податків подвоїли виплати в бюджет.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:30
"по части чистой прибыли – на 15,7 млрд грн, или почти в 21 раз." - это о чем вообще речь!?
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