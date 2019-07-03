Про це пише директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на Facebook.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": нам потрібно готуватися до повного припинення транзиту.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10
"Нафтогаз": нам потрібно готуватися до повного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": нам потрібно готуватися до повного припинення транзиту.
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10
..ну и как они предлагают "готовиться"?? - всем дружно поднатужиться и..заполнить ГТС своими жалкими "выхлопами"?!....
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:32
Сами довели ГТС до такого состояния а всем остальным нужно готовиться. Интересная логика
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