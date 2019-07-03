RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз": нам
потрібно готуватися до повного...

"Нафтогаз": нам потрібно готуватися до повного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10

"Нафтогаз": нам потрібно готуватися до повного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на Facebook.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\": нам потрібно готуватися до повного припинення транзиту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89637
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10

..ну и как они предлагают "готовиться"?? - всем дружно поднатужиться и..заполнить ГТС своими жалкими "выхлопами"?!....
maestro71
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 09.09.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:32

Сами довели ГТС до такого состояния а всем остальным нужно готовиться. Интересная логика
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 345
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris, Igorten, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Зелений тариф" для СЕС, які розташовані біля приватних...
R2 » Чет 04 лип, 2019 15:43
1 25
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 15:50
Вкладчик1234
Нафтогаз, всупереч указу уряду, сплатив до бюджету...
R2 » Сер 03 лип, 2019 14:28
2 75
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 11:27
blueiceua
Вступна кампанія в Україні: що потрібно знати
R2 » Сер 03 лип, 2019 08:45
1 38
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 08:45
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.