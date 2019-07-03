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"Нафтогаз": нам
потрібно готуватися до повного...

"Нафтогаз": нам потрібно готуватися до повного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10

"Нафтогаз": нам потрібно готуватися до повного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на Facebook.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\": нам потрібно готуватися до повного припинення транзиту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10

..ну и как они предлагают "готовиться"?? - всем дружно поднатужиться и..заполнить ГТС своими жалкими "выхлопами"?!....
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:32

Сами довели ГТС до такого состояния а всем остальным нужно готовиться. Интересная логика
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:09

  blueiceua написав:Сами довели ГТС до такого состояния а всем остальным нужно готовиться. Интересная логика


Ну не Петру Алексеевичу со товарищами кашу расхлебывать, их дело было ее заварить. Пущай новая власть повертится, а через 5 лет он опять прийдет весь такой красивый и попросится опять на "кухню" ... ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:41

Re: "Нафтогаз": нам потрібно готуватися до повного...

  Igorten написав:Ну не Петру Алексеевичу со товарищами кашу расхлебывать
4 года и результат -> зокрема через приголомшуюче падіння власного видобутку газу”, . и чем пан Петро 4 года кроме офшоров занимался?
Сколько новых скважин Ляксеич пробурил? А может есть долгосрочные контракты на поставки газа из США или Катара?? Чем вы там с Гросей занимались то? 4 года.. понимаете вы украли у страны 4 года....
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:43

Довыпендривались в нафтогазе.А так красиво умничал коболев о том,что газпром никуда не денется и нафтогаз его поставит "в позу".
sena_2008atp
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