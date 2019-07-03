"Нафтогаз": нам потрібно готуватися до повного...

Додано: Чет 04 лип, 2019 19:21

blueiceua написав: Сами довели ГТС до такого состояния а всем остальным нужно готовиться. Интересная логика Сами довели ГТС до такого состояния а всем остальным нужно готовиться. Интересная логика

Технически ГТС еще более-менее. Довели ее в основном по другой части - договорной!Сколько гонора и спеси было от "эффективных менеджеров" Коболева и Витренко - мы обойдемся без Газпрома, мы в суде заставим себя любить и уважать.А по факту - строительство Северного Потока 2 профукали, строительство Турецкого потока профукали, на необходимость увеличения собственной добычи тупо забили, а сейчас за стол переговоров садиться не хотят, продолжая угрожать Газпрому судом, которого тот не боится, что уже успел доказать на практике.И с чем эти "эффективные менеджеры" оставляют Украину на 2020-й:1) Минус 2-3 млрд долларов транзитных доходов ЕЖЕГОДНО!2) Плюс 2,6 млрд долларов ЕДИНОРАЗОВЫХ требований к Газпрому, которые тот отказывается отдавать, а силовым путем взыскать невозможно.3) И 7-10 млрд кубов газа ЕЖЕГОДНО невосполняемый дефицит внутреннего рынка!Вот это результат так результат...Кто помнит акцию "Прикрути" в марте 2018-го? Тогда ситуативный дефицит после перекрытия вентиля Газпромом составил всего 0,4 млрд кубов. А в случае перманентного прекращения транзита (а следовательно, и поставок газа в Украину) дефицит составит до 10 млрд кубов в год, из которых до 9 придутся именно на зимний сезон.0,4 млрд за один месяц - это 2 млрд за сезон. А тут будет 9 млрд! Т.е. последствия будут в 4.5 раз более серьезные. Хотя куда серьезнее, сложно уже и представить - тогда закрывались школы, университеты и даже часть стационаров с диспансерами!И Витренко, получив только бонусами в 2018-м году 5 млн долларов, изображает свою глубокую озабоченность - "нам всем нужно готовиться". Вот лично его это очень сильно парит, ага... После того, как его снимут с должности (верю, что это случится до конца лета, или в самом начале осени), он возьмет семью и поедет в теплую страну, а "прикручивать" здесь останутся миллионы других, менее "эффективных" семей...