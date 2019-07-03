Про це пише директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на Facebook.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": нам потрібно готуватися до повного припинення транзиту.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10
"Нафтогаз": нам потрібно готуватися до повного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": нам потрібно готуватися до повного припинення транзиту.
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:10
..ну и как они предлагают "готовиться"?? - всем дружно поднатужиться и..заполнить ГТС своими жалкими "выхлопами"?!....
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:32
Сами довели ГТС до такого состояния а всем остальным нужно готовиться. Интересная логика
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:09
Ну не Петру Алексеевичу со товарищами кашу расхлебывать, их дело было ее заварить. Пущай новая власть повертится, а через 5 лет он опять прийдет весь такой красивый и попросится опять на "кухню" ...
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:41
Re: "Нафтогаз": нам потрібно готуватися до повного...
4 года и результат -> зокрема через приголомшуюче падіння власного видобутку газу”, . и чем пан Петро 4 года кроме офшоров занимался?
Сколько новых скважин Ляксеич пробурил? А может есть долгосрочные контракты на поставки газа из США или Катара?? Чем вы там с Гросей занимались то? 4 года.. понимаете вы украли у страны 4 года....
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:43
Довыпендривались в нафтогазе.А так красиво умничал коболев о том,что газпром никуда не денется и нафтогаз его поставит "в позу".
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:21
Технически ГТС еще более-менее. Довели ее в основном по другой части - договорной!
Сколько гонора и спеси было от "эффективных менеджеров" Коболева и Витренко - мы обойдемся без Газпрома, мы в суде заставим себя любить и уважать.
А по факту - строительство Северного Потока 2 профукали, строительство Турецкого потока профукали, на необходимость увеличения собственной добычи тупо забили, а сейчас за стол переговоров садиться не хотят, продолжая угрожать Газпрому судом, которого тот не боится, что уже успел доказать на практике.
И с чем эти "эффективные менеджеры" оставляют Украину на 2020-й:
1) Минус 2-3 млрд долларов транзитных доходов ЕЖЕГОДНО!
2) Плюс 2,6 млрд долларов ЕДИНОРАЗОВЫХ требований к Газпрому, которые тот отказывается отдавать, а силовым путем взыскать невозможно.
3) И 7-10 млрд кубов газа ЕЖЕГОДНО невосполняемый дефицит внутреннего рынка!
Вот это результат так результат...
Кто помнит акцию "Прикрути" в марте 2018-го? Тогда ситуативный дефицит после перекрытия вентиля Газпромом составил всего 0,4 млрд кубов. А в случае перманентного прекращения транзита (а следовательно, и поставок газа в Украину) дефицит составит до 10 млрд кубов в год, из которых до 9 придутся именно на зимний сезон.
0,4 млрд за один месяц - это 2 млрд за сезон. А тут будет 9 млрд! Т.е. последствия будут в 4.5 раз более серьезные. Хотя куда серьезнее, сложно уже и представить - тогда закрывались школы, университеты и даже часть стационаров с диспансерами!
И Витренко, получив только бонусами в 2018-м году 5 млн долларов, изображает свою глубокую озабоченность - "нам всем нужно готовиться". Вот лично его это очень сильно парит, ага... После того, как его снимут с должности (верю, что это случится до конца лета, или в самом начале осени), он возьмет семью и поедет в теплую страну, а "прикручивать" здесь останутся миллионы других, менее "эффективных" семей...
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