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Компанія Пінчука заявила про
зростання цін на електрику...

Компанія Пінчука заявила про зростання цін на електрику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:37

Компанія Пінчука заявила про зростання цін на електрику...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили у прес-службі компанії.

Дивися повний текст Компанія Пінчука заявила про зростання цін на електрику після запуску нового ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:37

....а 3.33грн не хотели?.. как нам выставляет счета Облэнерго?!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:46

У меня тоже счета по 3,09грн за квт - а у "нищасных сирот" аж по 1,93грн .. и не забываем что все это еще мы платим авансом, а господа олигархи уверен по факту! По этому мы там где мы есть а они в шоколаде.
sergeyduzhov
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:02

Re: Компанія Пінчука заявила про зростання цін на електрику.

maestro71, sergeyduzhov
Умники, а Вы объемы потребляемой электроэнергии не сравнивали?
В СССР бытовой тариф был 4 коп/кВт, а промышленный 0,5 коп/кВт.
И это в "социальном государстве".
Cris
 
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