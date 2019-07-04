Про це заявили у прес-службі компанії.
Дивися повний текст Компанія Пінчука заявила про зростання цін на електрику після запуску нового ринку.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:37
Компанія Пінчука заявила про зростання цін на електрику...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанія Пінчука заявила про зростання цін на електрику після запуску нового ринку.
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:46
У меня тоже счета по 3,09грн за квт - а у "нищасных сирот" аж по 1,93грн .. и не забываем что все это еще мы платим авансом, а господа олигархи уверен по факту! По этому мы там где мы есть а они в шоколаде.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:02
Re: Компанія Пінчука заявила про зростання цін на електрику.
maestro71, sergeyduzhov
Умники, а Вы объемы потребляемой электроэнергии не сравнивали?
В СССР бытовой тариф был 4 коп/кВт, а промышленный 0,5 коп/кВт.
И это в "социальном государстве".
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:58
И это пока действуют максимальные ограничения цены от НКРЕКП. "Наразі Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обмежила ціни на цих ринках і встановила price caps на 9 місяців. У період мінімального навантаження (з 00:00 по 08:00 і 23:00 за 24:00) гранична ціна становить 959,12 грн за МВт*год (без ПДВ), в період максимального навантаження (з 08:00 до 23: 00) - 2048,23 грн за МВт*год (без ПДВ)."
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