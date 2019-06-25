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"Зелений тариф" для СЕС, які розташовані біля приватних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:43
Пропонуємо до обговорення:
Це рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП у четвер 27 червня.
Дивися повний текст \"Зелений тариф\" для СЕС, які розташовані біля приватних будинків, скасувала НКРЕКП
.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:50
Доить "зеленый тариф" имеет право только Ахметов!
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