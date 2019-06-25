Це рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП у четвер 27 червня.
Дивися повний текст \"Зелений тариф\" для СЕС, які розташовані біля приватних будинків, скасувала НКРЕКП.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:43
"Зелений тариф" для СЕС, які розташовані біля приватних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Зелений тариф\" для СЕС, які розташовані біля приватних будинків, скасувала НКРЕКП.
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:15
Ничего нового, все как и раньше, зачем тянуть с пакращеннями: для "людей" пакращення вже сьогодні.
А вот и эти "люди":
А остальные... просто они не могут смотреть в завтрашний день, потому что..." смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
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