Це рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП у четвер 27 червня.
Дивися повний текст \"Зелений тариф\" для СЕС, які розташовані біля приватних будинків, скасувала НКРЕКП.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:43
"Зелений тариф" для СЕС, які розташовані біля приватних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Зелений тариф\" для СЕС, які розташовані біля приватних будинків, скасувала НКРЕКП.
Додано: Чет 04 лип, 2019 17:15
Ничего нового, все как и раньше, зачем тянуть с пакращеннями: для "людей" пакращення вже сьогодні.
А вот и эти "люди":
А остальные... просто они не могут смотреть в завтрашний день, потому что..." смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:29
Информация не правдивая так как в таких статьях нет подтверждающих ссылок на данное постановление.
А вот информация с ресурсов НКРЭКП говорит об обратном:
Или кратко в видео:
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:39
Супер, значит ВРУ поднимает вопрос в КСУ о неконституционности роспуска ВРУ, КСУ признаёт роспуск ВРУ законным и признаёт неконституционным созданое Порошенко НКРЭКУ которое теперь диктует Украинцам как развивать собственную независимую от олигархов и ВРУ энергосистему и соответственно это отражается на росте цен, потому как не Украинцы, а монополисты - Ахметов, Фирташ диктуют ценообразование и не дают развиваться частникам коих 20000 уже за 5 лет развилось! А давайте поднимем вопрос конституционности существования самих олигархов и их монополий которые богатеют только от того что присосались к кошельку украинцев через прокладку ВРУ?!
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