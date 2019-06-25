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"Зелений тариф" для СЕС,
які розташовані біля приватних...

"Зелений тариф" для СЕС, які розташовані біля приватних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:43

"Зелений тариф" для СЕС, які розташовані біля приватних...

Пропонуємо до обговорення:
Це рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП у четвер 27 червня.

Дивися повний текст \"Зелений тариф\" для СЕС, які розташовані біля приватних будинків, скасувала НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:50

Доить "зеленый тариф" имеет право только Ахметов!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:15

  Вкладчик1234 написав:Доить "зеленый тариф" имеет право только Ахметов!


Ничего нового, все как и раньше, зачем тянуть с пакращеннями: для "людей" пакращення вже сьогодні.

А вот и эти "люди":
https://biz.censor.net.ua/resonance/307 ... _v_ukraine

А остальные... просто они не могут смотреть в завтрашний день, потому что..." смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать" :idea:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:29

Информация не правдивая так как в таких статьях нет подтверждающих ссылок на данное постановление.
А вот информация с ресурсов НКРЭКП говорит об обратном:
http://www.nerc.gov.ua/?news=9210

Или кратко в видео: https://youtu.be/m_zZpJKjYww
alexucandy
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:39

Супер, значит ВРУ поднимает вопрос в КСУ о неконституционности роспуска ВРУ, КСУ признаёт роспуск ВРУ законным и признаёт неконституционным созданое Порошенко НКРЭКУ которое теперь диктует Украинцам как развивать собственную независимую от олигархов и ВРУ энергосистему и соответственно это отражается на росте цен, потому как не Украинцы, а монополисты - Ахметов, Фирташ диктуют ценообразование и не дают развиваться частникам коих 20000 уже за 5 лет развилось! А давайте поднимем вопрос конституционности существования самих олигархов и их монополий которые богатеют только от того что присосались к кошельку украинцев через прокладку ВРУ?!
maximshevrukov
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