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Уряд посилить вимоги до
туроператорів - законопроект

Уряд посилить вимоги до туроператорів - законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:46

Уряд посилить вимоги до туроператорів - законопроект

Пропонуємо до обговорення:
Розмір фінансового забезпечення відповідальності туроператора та турагента не переглядався протягом останніх п’ятнадцяти років.

Дивися повний текст Уряд посилить вимоги до туроператорів - законопроект.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:46

Сумму минимальной гарантии предлагается установить на уровне 5% от суммы проданных путевок за предыдущий год. Однако в любом случае она не может быть меньше:

200 тыс. евро – для операторов выездного или выездного / внутреннего туризма.
100 тыс. евро – для операторов въездного или туризма.
50 тыс. евро – для операторов внутреннего туризма.
Годового размера агентского вознаграждения или 20 тыс. евро – для турагентов.


Ну для туроператоров - это правильно и объяснимо.
Но, для турагентов - 20 тыс евро? Серьезно?
КАК, агент-посредник, как правило обычный чпшник, продающий пакетные туры от операторов и получающий за свои услуги от них за это свой небольшой процент, может отвечать за задержку отправления или приема туристов?

*Далее: Цитата говорящей лошади
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