Розмір фінансового забезпечення відповідальності туроператора та турагента не переглядався протягом останніх п’ятнадцяти років.
Дивися повний текст Уряд посилить вимоги до туроператорів - законопроект.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 16:46
Уряд посилить вимоги до туроператорів - законопроект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд посилить вимоги до туроператорів - законопроект.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:46
Сумму минимальной гарантии предлагается установить на уровне 5% от суммы проданных путевок за предыдущий год. Однако в любом случае она не может быть меньше:
200 тыс. евро – для операторов выездного или выездного / внутреннего туризма.
100 тыс. евро – для операторов въездного или туризма.
50 тыс. евро – для операторов внутреннего туризма.
Годового размера агентского вознаграждения или 20 тыс. евро – для турагентов.
Ну для туроператоров - это правильно и объяснимо.
Но, для турагентов - 20 тыс евро? Серьезно?
КАК, агент-посредник, как правило обычный чпшник, продающий пакетные туры от операторов и получающий за свои услуги от них за это свой небольшой процент, может отвечать за задержку отправления или приема туристов?
*Далее: Цитата говорящей лошади
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