Про це повідомляє Український державний центр радіочастот.
Дивися повний текст Понад 10 тисяч українців перенесли мобільні номери.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 18:58
Понад 10 тисяч українців перенесли мобільні номери
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Дивися повний текст Понад 10 тисяч українців перенесли мобільні номери.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:26
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