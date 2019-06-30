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Понад 10 тисяч українців
перенесли мобільні номери

Понад 10 тисяч українців перенесли мобільні номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:58

Понад 10 тисяч українців перенесли мобільні номери

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Український державний центр радіочастот.

Дивися повний текст Понад 10 тисяч українців перенесли мобільні номери.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:58

А вони было на несколько миллионов.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:26

  p_a_l написав:А вони было на несколько миллионов.

Если бы это НОРМАЛЬНЫЙ перенос, а не такой, как сейчас, то счет пошел бы на десяток миллионов. Я тоже хочу перенести номер, но это НЕРЕАЛЬНО!
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:54

Услуга до какой-то меры "обрезанная", так как перенести номер GSM-оператора на CDMA и наоборот, как я понимаю, вообще невозможно. С 3mob и LYCA тоже не все понятно
max_us_ua
 
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