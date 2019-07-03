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Міжбанк: долар знову обвалили

Міжбанк: долар знову обвалили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:59

Міжбанк: долар знову обвалили

Пропонуємо до обговорення:
Основна частина угод пройшла в першій половині дня зі значним збільшенням частки операцій в євро і рублі.

Дивися повний текст Міжбанк: долар знову обвалили.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:00

Обвалили это когда с 8 грн до 25 грн.
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