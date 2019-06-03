Про це повідомила державний уповноважений Комітету Марія Процишен на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки змінити 4-тижневі тарифи.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 19:10
АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки змінити 4-тижневі тарифи.
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:10
А год без абонплат, тоже лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами. Да и хлеб с молоком в магазине от разных производителей разный по весу, цене и качеству, это явно ущемляет права потребителей...
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