Про це повідомила державний уповноважений Комітету Марія Процишен на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки змінити 4-тижневі тарифи.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 19:10
АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки змінити 4-тижневі тарифи.
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:10
А год без абонплат, тоже лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами. Да и хлеб с молоком в магазине от разных производителей разный по весу, цене и качеству, это явно ущемляет права потребителей...
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:40
Я валяюсь - в энергетике частный монополист ДТЭК владеет долей рынка 80% и продолжает концентрацию дальше, паразитируя на потребителях, платящих за услуги по цене "Роттердам с наценкой".
Но Монопольный Комитет (ошибки в названии нет) занимается мобильщиками, где средний чек с абонента составляет "целых" 2 доллара в месяц, притом, что даже в соседней Молдове и Беларуси абоненты в среднем платят по 6 долларов, а в ЕС - по 10-30 евро... При этом абонент может свободно мигрировать из одной сети в другую (с мая даже без потери номера), а конкуренция между операторами такова, что добрая треть всей телевизионной рекламы занята их предложениями.
Но ДТЭКу Монопольный Комитет и слова не скажет, лишь разводя руками, что злоупотреблений там нет, а мобильных операторов за тарифы на 4 недели, а не 1 месяц, жучит
Ну не анекдот? Более приоритетных вопросов у членов Комитета нет, ага...
Кстати, что там с шоколадками Рошен по 90 грамм и кефиром Молочного Альянса по 850 мл - нарушений нет?
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