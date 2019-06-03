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АМКУ порекомендував мобільним
операторам великої трійки...

АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:10

АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила державний уповноважений Комітету Марія Процишен на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки змінити 4-тижневі тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:10

А год без абонплат, тоже лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами. Да и хлеб с молоком в магазине от разных производителей разный по весу, цене и качеству, это явно ущемляет права потребителей...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:40

Я валяюсь - в энергетике частный монополист ДТЭК владеет долей рынка 80% и продолжает концентрацию дальше, паразитируя на потребителях, платящих за услуги по цене "Роттердам с наценкой".

Но Монопольный Комитет (ошибки в названии нет) занимается мобильщиками, где средний чек с абонента составляет "целых" 2 доллара в месяц, притом, что даже в соседней Молдове и Беларуси абоненты в среднем платят по 6 долларов, а в ЕС - по 10-30 евро... При этом абонент может свободно мигрировать из одной сети в другую (с мая даже без потери номера), а конкуренция между операторами такова, что добрая треть всей телевизионной рекламы занята их предложениями.

Но ДТЭКу Монопольный Комитет и слова не скажет, лишь разводя руками, что злоупотреблений там нет, а мобильных операторов за тарифы на 4 недели, а не 1 месяц, жучит :mrgreen:

Ну не анекдот? Более приоритетных вопросов у членов Комитета нет, ага...

Кстати, что там с шоколадками Рошен по 90 грамм и кефиром Молочного Альянса по 850 мл - нарушений нет? :mrgreen:
zРадио
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