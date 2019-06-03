АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки...

Додано: Чет 04 лип, 2019 19:40

Я валяюсь - в энергетике частный монополист ДТЭК владеет долей рынка 80% и продолжает концентрацию дальше, паразитируя на потребителях, платящих за услуги по цене "Роттердам с наценкой".Но Монопольный Комитет (ошибки в названии нет) занимается мобильщиками, где средний чек с абонента составляет "целых" 2 доллара в месяц, притом, что даже в соседней Молдове и Беларуси абоненты в среднем платят по 6 долларов, а в ЕС - по 10-30 евро... При этом абонент может свободно мигрировать из одной сети в другую (с мая даже без потери номера), а конкуренция между операторами такова, что добрая треть всей телевизионной рекламы занята их предложениями.Но ДТЭКу Монопольный Комитет и слова не скажет, лишь разводя руками, что злоупотреблений там нет, а мобильных операторов за тарифы на 4 недели, а не 1 месяц, жучитНу не анекдот? Более приоритетных вопросов у членов Комитета нет, ага...Кстати, что там с шоколадками Рошен по 90 грамм и кефиром Молочного Альянса по 850 мл - нарушений нет?