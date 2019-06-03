RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
АМКУ порекомендував мобільним
операторам великої трійки...

АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:10

АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила державний уповноважений Комітету Марія Процишен на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки змінити 4-тижневі тарифи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89645
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:10

А год без абонплат, тоже лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами. Да и хлеб с молоком в магазине от разных производителей разный по весу, цене и качеству, это явно ущемляет права потребителей...
tigr-uu
 
Повідомлень: 647
З нами з: 05.02.11
Подякував: 172 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:40

Я валяюсь - в энергетике частный монополист ДТЭК владеет долей рынка 80% и продолжает концентрацию дальше, паразитируя на потребителях, платящих за услуги по цене "Роттердам с наценкой".

Но Монопольный Комитет (ошибки в названии нет) занимается мобильщиками, где средний чек с абонента составляет "целых" 2 доллара в месяц, притом, что даже в соседней Молдове и Беларуси абоненты в среднем платят по 6 долларов, а в ЕС - по 10-30 евро... При этом абонент может свободно мигрировать из одной сети в другую (с мая даже без потери номера), а конкуренция между операторами такова, что добрая треть всей телевизионной рекламы занята их предложениями.

Но ДТЭКу Монопольный Комитет и слова не скажет, лишь разводя руками, что злоупотреблений там нет, а мобильных операторов за тарифы на 4 недели, а не 1 месяц, жучит :mrgreen:

Ну не анекдот? Более приоритетных вопросов у членов Комитета нет, ага...

Кстати, что там с шоколадками Рошен по 90 грамм и кефиром Молочного Альянса по 850 мл - нарушений нет? :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 02.05.18
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1705 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:38

  zРадио написав:середній чек з абонента становить "цілих" 2 долари на місяць

Є якесь джерело даних про 2 долари на місяць? Просто у Київстара, наприклад, найменший тариф - 75 грн/4 тижні, тобто приблизно 3 долари на місяць.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2043
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:40

  0mage0 написав:
  zРадио написав:середній чек з абонента становить "цілих" 2 долари на місяць

Є якесь джерело даних про 2 долари на місяць? Просто у Київстара, наприклад, найменший тариф - 75 грн/4 тижні, тобто приблизно 3 долари на місяць.


Держите. Диапазон ARPU (average revenue per user) от 55 до 67 грн в зависимости от оператора.

75 грн у Киевстара - это минимальный тариф для новых подключений. При этом в базе оператора могут быть миллионы халявщиков, которых не переводят насильно в более дорогие новые тарифы, а держат в старых дешевых, боясь оттока.

Именно высокий отток свидетельствует о высокой конкуренции на рынке. Попробуйте сменить своего поставщика газа, или электроэнергии так же легко, как вы можете сменить оператора, купив стартовый пакет за 3 доллара в любом ларьке :D

Да что там легкость смены - вы в принципе не поменяете ни поставщика газа, ни поставщика э/э разумным объемом усилий и средств!

https://itc.ua/news/po-urovnyu-arpu-v-p ... seredinoj/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 02.05.18
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1705 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:05

Почему-то все накинулись на АМКУ... Да он не выполняет эффективно своих функций..опять же - он один и у него нет конкурентов)
Но какого защищать акуевших операторов? Сговор среди них налицо не по признаку 4недели, а по результату - повышение абонплаты всеми операторами практически до одного уровня - минимум 75грн любому из них нужно платить. Кроме того, тарифы крайне запутаны (читай-не прозрачны) для того чтобы иметь дополнительный гешефт с тех, кто не сориентировался (а таких миллионы).
Считаю, что тарифы должны быть установлены ОДИНАКОВЫЕ и ПРОЗРАЧНЫЕ, а конкурируют пусть качеством и дополнительными плюшками.
PV
1
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 05.12.08
Подякував: 215 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:25

  0mage0 написав:
  zРадио написав:середній чек з абонента становить "цілих" 2 долари на місяць

Є якесь джерело даних про 2 долари на місяць? Просто у Київстара, наприклад, найменший тариф - 75 грн/4 тижні, тобто приблизно 3 долари на місяць.

Найменший - 35 грн на місяць . Але це не для всіх ...
Puente
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НАБУ і АМКУ розкрили схему шахрайства на реконструкції...
R2 » Чет 27 чер, 2019 19:04
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 19:04
asdrud2016
Реконструкція Шулявського моста: АМКУ викрив компанії з...
R2 » Чет 20 чер, 2019 11:19
6 230
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 11:36
blueiceua
Трамп порекомендував Лондону не виплачувати Брюсселю 39...
R2 » Пон 03 чер, 2019 14:24
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 14:25
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13952)
05.07.2019 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.