АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки...

Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:45

ЗАКОН о связи, ОБЯЗЫВАЕТ операторов связи производить посекундную тарификацию звонков и операторы пишут в своих тарифах "тарификация посекундная".

Но все мы знаем как на самом деле.

Если операторам плевать на ЗАКОН, то с чего вдруг что-то изменится от этой "рекомендации" АМКУ?



"Киевстар" в 2017 году обоснование привёл такое: "все ныне существующие на рынке операторы мобильной связи используют один и тот же принцип тарификации" = далаем как все, а не как в законе написано.

Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?