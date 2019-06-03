Про це повідомила державний уповноважений Комітету Марія Процишен на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки змінити 4-тижневі тарифи.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 19:10
АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки змінити 4-тижневі тарифи.
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:10
А год без абонплат, тоже лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами. Да и хлеб с молоком в магазине от разных производителей разный по весу, цене и качеству, это явно ущемляет права потребителей...
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:40
Я валяюсь - в энергетике частный монополист ДТЭК владеет долей рынка 80% и продолжает концентрацию дальше, паразитируя на потребителях, платящих за услуги по цене "Роттердам с наценкой".
Но Монопольный Комитет (ошибки в названии нет) занимается мобильщиками, где средний чек с абонента составляет "целых" 2 доллара в месяц, притом, что даже в соседней Молдове и Беларуси абоненты в среднем платят по 6 долларов, а в ЕС - по 10-30 евро... При этом абонент может свободно мигрировать из одной сети в другую (с мая даже без потери номера), а конкуренция между операторами такова, что добрая треть всей телевизионной рекламы занята их предложениями.
Но ДТЭКу Монопольный Комитет и слова не скажет, лишь разводя руками, что злоупотреблений там нет, а мобильных операторов за тарифы на 4 недели, а не 1 месяц, жучит
Ну не анекдот? Более приоритетных вопросов у членов Комитета нет, ага...
Кстати, что там с шоколадками Рошен по 90 грамм и кефиром Молочного Альянса по 850 мл - нарушений нет?
Додано: Чет 04 лип, 2019 21:38
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:40
Держите. Диапазон ARPU (average revenue per user) от 55 до 67 грн в зависимости от оператора.
75 грн у Киевстара - это минимальный тариф для новых подключений. При этом в базе оператора могут быть миллионы халявщиков, которых не переводят насильно в более дорогие новые тарифы, а держат в старых дешевых, боясь оттока.
Именно высокий отток свидетельствует о высокой конкуренции на рынке. Попробуйте сменить своего поставщика газа, или электроэнергии так же легко, как вы можете сменить оператора, купив стартовый пакет за 3 доллара в любом ларьке
Да что там легкость смены - вы в принципе не поменяете ни поставщика газа, ни поставщика э/э разумным объемом усилий и средств!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:05
Почему-то все накинулись на АМКУ... Да он не выполняет эффективно своих функций..опять же - он один и у него нет конкурентов)
Но какого защищать акуевших операторов? Сговор среди них налицо не по признаку 4недели, а по результату - повышение абонплаты всеми операторами практически до одного уровня - минимум 75грн любому из них нужно платить. Кроме того, тарифы крайне запутаны (читай-не прозрачны) для того чтобы иметь дополнительный гешефт с тех, кто не сориентировался (а таких миллионы).
Считаю, что тарифы должны быть установлены ОДИНАКОВЫЕ и ПРОЗРАЧНЫЕ, а конкурируют пусть качеством и дополнительными плюшками.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:25
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:45
есть ЗАКОН
ЗАКОН о связи, ОБЯЗЫВАЕТ операторов связи производить посекундную тарификацию звонков и операторы пишут в своих тарифах "тарификация посекундная".
Но все мы знаем как на самом деле.
Если операторам плевать на ЗАКОН, то с чего вдруг что-то изменится от этой "рекомендации" АМКУ?
"Киевстар" в 2017 году обоснование привёл такое: "все ныне существующие на рынке операторы мобильной связи используют один и тот же принцип тарификации" = далаем как все, а не как в законе написано.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:47
Re: АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:53
Re: АМКУ порекомендував мобільним операторам великої трійки.
20гиг за 60 грн
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