Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на дорогах.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:40
Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на...
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Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на дорогах.
Додано: Чет 04 лип, 2019 23:45
5 лет трындежа и бесконечных планов и стратегий, только почему-то нихрена не сделали
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