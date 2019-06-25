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Парцхаладзе розповів, як будуть
боротися із заторами на...

Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:40

Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на дорогах.
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