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Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на дорогах
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R2
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Додано: Чет 04 лип, 2019 23:45
5 лет трындежа и бесконечных планов и стратегий, только почему-то нихрена не сделали
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Kart
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:50
Этот Парцхаладзе какое-то непотопляемое чмо.
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nalim
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:51
Kart написав:
5 лет трындежа и бесконечных планов и стратегий, только почему-то нихрена не сделали
Неправда, очень много сделали... для себя.
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nalim
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:40
На мій хлопський розум, проблема заторів та проблема перевантаженості шкіл та садочків мають одну причину — неконтрольовану забудову висотками.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:56
Та ні - вже десятки років дороги не розширяються , мости-тунелі не будуються . В Києві , наприклад , так і немає ніякої об"їздної дороги . А кількість транспорту росте постійно .
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Puente
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:58
Puente написав:
Та ні - вже десятки років дороги не розширяються , мости-тунелі не будуються . В Києві , наприклад , так і немає ніякої об"їздної дороги . А кількість транспорту росте постійно .
Ну от замість нових доріг будують нові будинки. А нові будинки = нові автівки.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:13
Puente написав:
Та ні - вже десятки років дороги не розширяються , мости-тунелі не будуються . В Києві , наприклад , так і немає ніякої об"їздної дороги . А кількість транспорту росте постійно .
Расширение дорог приводит только к увеличению заторов. Это прописная истина.
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BIGor
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