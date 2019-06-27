Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на дорогах.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:40
Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на...
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Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на дорогах.
Додано: Чет 04 лип, 2019 23:45
5 лет трындежа и бесконечных планов и стратегий, только почему-то нихрена не сделали
Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:51
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:40
На мій хлопський розум, проблема заторів та проблема перевантаженості шкіл та садочків мають одну причину — неконтрольовану забудову висотками.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:56
Re: Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на.
Та ні - вже десятки років дороги не розширяються , мости-тунелі не будуються . В Києві , наприклад , так і немає ніякої об"їздної дороги . А кількість транспорту росте постійно .
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:58
Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:13
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:24
Перехватывающие стоянки - рай для автоворов. Хозяин авто уехал в свой офис на метро, надолго. А администрация стоянки ответственности за сохранность авто не несёт.
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