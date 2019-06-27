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Парцхаладзе розповів, як будуть
боротися із заторами на...

Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на...
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:40

Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:45

5 лет трындежа и бесконечных планов и стратегий, только почему-то нихрена не сделали
Kart
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:50

Этот Парцхаладзе какое-то непотопляемое чмо.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:51

  Kart написав:5 лет трындежа и бесконечных планов и стратегий, только почему-то нихрена не сделали

Неправда, очень много сделали... для себя.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:40

На мій хлопський розум, проблема заторів та проблема перевантаженості шкіл та садочків мають одну причину — неконтрольовану забудову висотками.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:56

Re: Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на.

Та ні - вже десятки років дороги не розширяються , мости-тунелі не будуються . В Києві , наприклад , так і немає ніякої об"їздної дороги . А кількість транспорту росте постійно .
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:58

  Puente написав:Та ні - вже десятки років дороги не розширяються , мости-тунелі не будуються . В Києві , наприклад , так і немає ніякої об"їздної дороги . А кількість транспорту росте постійно .

Ну от замість нових доріг будують нові будинки. А нові будинки = нові автівки.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:13

  Puente написав:Та ні - вже десятки років дороги не розширяються , мости-тунелі не будуються . В Києві , наприклад , так і немає ніякої об"їздної дороги . А кількість транспорту росте постійно .

Расширение дорог приводит только к увеличению заторов. Это прописная истина.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:24

Перехватывающие стоянки - рай для автоворов. Хозяин авто уехал в свой офис на метро, надолго. А администрация стоянки ответственности за сохранность авто не несёт.
warlamp
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