Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на...
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BIGor написав:Розширення доріг призводить тільки до збільшення заторів. Це прописна істина.
Ця істина потребує пояснень. Я розумію, що за повної відсутності доріг будуть відсутні автомобілі, а за відсутності автомобілів не буде заторів, але якщо говорити про варіант, де ми хочемо забезпечити комфортне пересування великої кількості автомобілів?