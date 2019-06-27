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Парцхаладзе розповів, як будуть
боротися із заторами на...

Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:37

  0mage0 написав:
  BIGor написав:Розширення доріг призводить тільки до збільшення заторів. Це прописна істина.

Ця істина потребує пояснень. Я розумію, що за повної відсутності доріг будуть відсутні автомобілі, а за відсутності автомобілів не буде заторів, але якщо говорити про варіант, де ми хочемо забезпечити комфортне пересування великої кількості автомобілів?

Якщо Вам гуглити складно, то ознайомтеся:
http://bg.ru/city/zakon_probok_chem_shi ... rov-22033/
https://proboknet.livejournal.com/691488.html
http://argumentua.com/stati/pochemu-che ... s-probkami
https://habr.com/ru/post/346574/
https://rg.ru/2010/11/01/probki.html
https://city4people.ru/post/blog_516.html
BIGor
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