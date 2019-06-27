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Нацбанк визначив ключову
причину проблемності кредитів

Нацбанк визначив ключову причину проблемності кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:23

Нацбанк визначив ключову причину проблемності кредитів

Пропонуємо до обговорення:
Ні війна, ні криза не є основною причиною появи NPL.

Дивися повний текст Нацбанк визначив ключову причину проблемності кредитів.
R2
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