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Нацбанк визначив ключову причину проблемності кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лип, 2019 21:23
Пропонуємо до обговорення:
Ні війна, ні криза не є основною причиною появи NPL.
Дивися повний текст Нацбанк визначив ключову причину проблемності кредитів
.
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