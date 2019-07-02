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Коли краще не передавати
показники лічильників

Коли краще не передавати показники лічильників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:39

Коли краще не передавати показники лічильників

Пропонуємо до обговорення:
Із першого по п'яте число показники лічильників не приймаються.

Дивися повний текст Коли краще не передавати показники лічильників.
R2
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