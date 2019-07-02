Із першого по п'яте число показники лічильників не приймаються.
Дивися повний текст Коли краще не передавати показники лічильників.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 21:39
Коли краще не передавати показники лічильників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли краще не передавати показники лічильників.
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:35
крутая статья. просто нет слов.
ждем статьи "когда лучше ходить в туалет"
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