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Коли краще не передавати
показники лічильників

Коли краще не передавати показники лічильників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:39

Коли краще не передавати показники лічильників

Пропонуємо до обговорення:
Із першого по п'яте число показники лічильників не приймаються.

Дивися повний текст Коли краще не передавати показники лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:39

В этих водоканалах все не как у людей. Свет и газ передается за предыдущий месяц с 1 по 5 число, а у них с 5 по 30(31). И биллинг непонятный.
symmyr
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:35

крутая статья. просто нет слов.
ждем статьи "когда лучше ходить в туалет"
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:04

При Союзе мной-бы сразу заинтересовались компетентные органы: - каким образом, я при пенсии полторы тысячи гривен, плачу за коммуналку две тысячи. А наши органы наверное не компетентные.
kursatsky
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